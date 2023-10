El Creu Alta Sabadell Handbol presumeix d’una sòlida base i una gran salut social

Un total de 18 equips en totes les categories i més de 230 jugadors i jugadores van desfilar pel pavelló municipal de Can Balsach, ple de gom a gom, amb la presència de familiars i amics que van donar un ambient sensacional a l’acte de presentació del Creu Alta Sabadell Handbol. També van participar la regidora d’Esports, Montse Gonzàlez, i el president de la Federació Catalana d’handbol, Jaume Fort. Aquest caliu va posar-se de manifest abans, a la plaça de la Creu Alta, amb un dinar de germanor en el qual van assistir 300 persones.

“En l’àmbit social, puc assegurar que el club viu el seu millor moment. Gaudim d’una salut de ferro i aquesta és la base per poder tirar endavant”, explica el president de l’entitat, l’incombustible Albert Bosch. També està content de l’aspecte econòmic: “mantenim unes quotes competitives, tenim el suport d’un bon nombre de patrocinadors i hem aconseguit un equilibri que ens permet fer iniciatives interessants durant l’any, com el torneig de Festa Major, el Dia de la dona o una sortida al Palau Blaugrana per veure un partit de la Champions del FC Barcelona amb unes 140 persones. Estem en un bon moment”.

El hàndicap de l’espai

En el terreny esportiu, Albert Bosch destaca la total aposta per la base. “La prova és que tot l’equip sènior està integrat per jugadors formats a casa nostra. Algun va començar amb 7 anys. Això és motiu d’orgull i també assolim una implicació superior per part de l’afició, es nota l’esperit de pertinença al club”. Ara, el sènior milita a Primera Catalana, amb Pol Ibáñez d’entrenador. L’aventura a Primera Nacional ha quedat enrere: “el retorn a categoria estatal després de tants anys va ser positiu, sobretot la primera temporada, però el descens va provocar una fugida general i l’any passat ho vam pagar amb un nou descens. Ens vam adonar que era millor apostar per la gent de casa, que mai baixa del vaixell”, subratlla.

El gran hàndicap és l’espai. “Hem de fer mans i mànigues per poder entrenar. Fem un autèntic pelegrinatge en diferents llocs, alguns a l’aire lliure com les pistes del Samuntada. Sabem que és molt difícil fer contents a tots els clubs de la ciutat. Amb un pavelló propi, els recursos augmentarien de manera espectacular i estic segur que tindríem l’equip sènior a Primera Nacional”.

El club ja ha complert els 75 anys de vida i espera celebrar diversos actes durant l’any que ve. El primer serà una exposició al Casal Pere Quart a finals del mes de gener del 2024.

