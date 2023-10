L’Astralpool CN Sabadell surt victoriós del doble duel vallesà

El masculí i el femení de l’Astralpool CN Sabadell van resoldre els duels vallesans de la jornada a la Finetwork Aquàtics. Les de David Palma van vèncer amb claredat al Rubí (18-9) abans de posar rumb a terres hongareses, on la setmana vinent disputaran dos partits de gran importància. Els de Quim Colet, per altra banda, van suar per guanyar al CN Terrassa (15-14), però continuen imbatuts a la lliga abans de l’important partit de Champions del dimecres.

La matinal va començar amb el partit de l’equip femení. Un enfrontament totalment controlat que es va començar a decantar des del primer quart. Judith Forca, amb dos gols, Sofia Giustini i Van der Sloot van obrir el parcial inicial amb un bon 4 a 1. Malgrat que al segon les rubinenques van posar major resistència, les sabadellenques van ampliar la diferència al tram final. Durant el període van tornar a anotar Giustini i Van der Sloot i van obrir el seu compte particular Irene González, amb dos gols, i Maica Garcia per a deixar el 9 a 4 al descans.

El tercer va ser molt similar a l’anterior quart, amb bon ritme anotador a ambdues porteries. Giustini va fallar un penal i això ho va aprofitar el Rubí per retallar en dues ocasions. Entremig, Mati Ortiz va anotar i Maartje Keuning, Forca (dos gols més) i Irene González van frenar l’intent d’aproximar-se al marcador de les visitants. El darrer període va ser un tràmit i el van aprofitar la jove Ona Jurado i Bea Ortiz per a obrir el seu compte i Judith Forca i Irene González per a engreixar-lo. Un còmode 18 a 9 abans d’una setmana, la vinent, que tindrà dos duels de gran exigència a Hongria. Les de David Palma es veuran les cares amb el Dunaujvaros el dia 4 a la tercera jornada de la Champions i disputaran la Supercopa d’Europa davant l’UVSE el dia 7.

Partit competit del masculí abans de la Champions

El masculí de l’Astralpool CNS, per altra banda, va viure un derbi igualat i molt competit. Els de Quim Colet es van enfrontar a un Terrassa que, igual que els sabadellencs, comptava els seus partits per victòries. I així ho va demostrar amb una forta resistència des de l’inici i al ritme anotador d’Ignasi Bargalló (set gols). En un intercanvi de cops constant, Óscar Asensio va obrir el marcador amb un doblet, però els terrassencs van igualar. Fran Valera va fer el tercer i, pocs instants més tard, va abandonar el partit expulsat. El jugador cedit per l’Astralpool, Marcel Teclas també va tenir la seva dosi de protagonisme en un quart que va acabar igualat a 4 després d’un gol de Guus Van Ijperen.

El segon període va ser similar al primer. Un intercanvi de gols i remuntades on el Terrassa va sortir ben parat. Alberto Barroso, amb dues anotacions, va capgirar el gol inicial visitant, però va ser contrarestat pel partidàs de Bargalló. Jordi Chico, a menys d’un minut pel descans, va posar als terrassencs per davant en el marcador a falta de dos quarts pel final. L’Astralpool va accelerar després de l’entretemps amb un gran parcial. Dos gols de Kostas Averka i el tercer en el partit d’Asensio van tornar a igualar el marcador.

Al darrer minut de joc del tercer i a l’inici del quart, Blai Mallarach va aparèixer per a estrenar-se i, amb tres gols consecutius, començar a encaminar el triomf. Barroso va fer el 13 a 9, però els visitants no van vendre la seva pell encara. Un parcial de 0 a 3 va tornar a donar emoció al tram final. Stefan Vidovic i Averka, de penal, van tancar, ara sí, el partit, malgrat l’últim intent de remuntada terrassenc. Un 15 a 14 per continuar amb la plena a la lliga i abans del duel de dimecres (20h) a Brescia. Amb un triomf, els de Quim Colet gairebé certificarien la classificació per als quarts de Champions.

/David Chao