Segona victòria consecutiva per al juvenil ‘A’ del CE Sabadell

Victòria d’autoritat del juvenil ‘A’ del CE Sabadell. Els d’Albert Milà es van endur els tres punts del Feliu i Codina de la Damm (1-3). Els arlequinats van aconseguir el seu segon triomf consecutiu i es van convertir en el primer equip a marcar i sumar al camp dels cervesers que fins ara comptaven tots els seus partits com a locals per victòries. Amb un plantejament atrevit i buscant fer mal des de la possessió, el Centre d’Esports va sorprendre els locals i es va avançar a la mitja hora de joc a través d’un Alya Camara que ja suma cinc gols a Divisió d’Honor Juvenil. Amb el 0 a 1, la Damm va fer una passa endavant i va començar a gaudir de major protagonisme amb pilota, però poques ocasions.

No obstant això, al límit del descans, Salva Costa va igualar el marcador, però la resposta arlequinada va ser immillorable. Iván Sánchez, immediatament després de l’empat, va retornar l’avantatge. Després del pas per vestidors, els cervesers van ser clars dominadors. Amb un bloc molt més protegit, el conjunt d’Albert Milà va saber defensar-se fins als darrers instants quan va aparèixer Biel Escribano. El porter del Centre d’Esports es va erigir en heroi aturant un penal a només 5′ del final. I la resistència va trobar el premi amb la sentència de Javi Morcillo. Un triomf de gran importància que alça als arlequinats fins als 11 punts i una tranquil·la desena posició a la taula.

Segona derrota a domicili del Mercantil

El CE Mercantil, per altra banda, va tancar el seu doble compromís a domicili amb una nova ensopegada. Els de Carlos López van caure davant l’EF Gavà (2-0), la bèstia negra dels mercantilistes els darrers mesos. Els del Baix Llobregat van sentenciar el partit al primer temps avançant-se al quart d’hora de joc per mitjà de Sergi Melero. Abans del descans, Pol Marín va duplicar l’avantatge posant el partit molt coll amunt per als blaugrana. Ho va intentar al segon temps el Mercantil, però sense encert. Es queden amb 13 punts els de Carlos López en una posició còmoda a la taula abans de rebre al Girona la setmana vinent, un duel clau per continuar obrint escletxa amb la zona vermella. El CE Sabadell, pel seu costat, rebrà al botxí del Mercantil aquesta jornada, l’EF Gavà, amb l’objectiu de continuar allunyant-se del descens.