FOTOS | Castellar s’engalana per Halloween amb el Nadal a l’horitzó

El “paga o plora”, “broma o regal” i altres fórmules importades van inundar dimarts a la tarda els carrers de Castellar. La zona del centre de la vila es va vestir de gala -i de por- durant la jornada, plena de terrorífics personatges protagonistes d’una celebració que enguany ha fet un pas més, amb l’organització d’un túnel del terror que va ocupar fins a la nit bona part del carrer Major. Tampoc hi van faltar les parades de castanyes, que van portar l’olor de tradició que no podia faltar a la cita.

“No esperàvem que hi hagués tanta gent”, manifestaven sorpresos els presents durant la tarda, expectants per començar l’aventura. Centenars d’infants i adolescents no es van voler perdre la reunió de les figures més fantasmals. La cua per penetrar en la penombra rodejava la plaça Major, en un ambient familiar que va impulsar l’Associació del Centre.

Els assistents no només van poder gaudir -i espantar-se- passant pel túnel que es va instal·lar per a l’ocasió fins a la plaça Calissó. Les famílies amb ganes de viure la festa també es van aplegar al carrer de Sala Boadella, on durant la tarda les disfresses, els caramels i les carabasses tampoc van faltar.

L’avantsala de Nadal, amb dos mesos frenètics per davant

Tot plegat va arribar pocs dies després que s’iniciessin els treballs per a instal·lar els llums de Nadal que s’encendran amb l’inici de la campanya. De moment, el mes comença amb la campanya per potenciar el comerç sota el braç. De fet, des del 16 d’octubre està en marxa la iniciativa dels vals de descompte per comprar al centre. A més, Comerç Castellar promou aquest novembre una altra acció per facilitar l’ús de l’aparcament subterrani de la plaça Major.

En definitiva, Tots Sants serveix per donar tret de sortida a dos mesos frenètics per als veïns castellarencs. La freda jornada de la Castanyada i Halloween van significar l’avantsala i entrada a un túnel de celebracions i propostes amb el Nadal apareixent a l’horitzó.