No et perdis les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

Aquest dimecres toca girar pàgina al calendari. Entrem al penúltim mes de l’any, que arriba amb la tradicional jornada de Tots Sants. Durant tot el dia, hi ha un dispositiu especial per accedir al cementiri de Sabadell.

Durant la jornada, hi haurà dues taules informatives a l’entrada principal i a l’accés des del Poblenou, on es facilitarà la informació necessària sobre ubicació de sepultures i altres dubtes, a banda de facilitar la gestió. S’organitzarà una cerimònia laica en record dels difunts, que es celebra a les 12 h a la Capella del Cementiri Vell.

La celebració de la Castanyada i el Halloween acostuma a anar lligada a un augment de l’oci, especialment a la nit. Davant d’aquest escenari, la Policia Municipal va desplegar un dispositiu especial a les principals vies de Sabadell, que va acabar amb un balanç de més d’una vintena de multes i denúncies per conductes incíviques al volant.

Rentada de cara a la Rambla de Sabadell a finals del 2024. L’Ajuntament renovarà la part central de l’eix comercial, que actualment es troba en mal estat: hi ha sots i la senyalització horitzontal pràcticament no es pot llegir. El projecte té un cost de 410.468 euros i s’adjudicarà en les pròximes setmanes, segons les previsions.

La sentència els hi va caure com un gerro d’aigua freda. Lluny del que demanava la Fiscalia –24 anys de presó–, l’Isaac Gil i les germanes bessones Pilar i Dolores Vázquez passaran entre reixes entre 16 i 20 anys pel crim de Can Llong. Ha quedat demostrat que van assassinar el Pedro amb traïdoria en un crim elucubrat, però les penes no han convençut la família del Pedro Fernández, assassinat al domicili de la seva parella el 2021.

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de Terrassa van detenir el passat 26 d’octubre un home de 41 anys com a presumpte autor de dos atracaments en benzineres de Terrassa. El primer dels fets va tenir lloc el 12 d’octubre cap a les 17:00 hores. Un home va amenaçar el treballador de l’establiment amb un ganivet i va sostreure 504 euros de la caixa registradora.