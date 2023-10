Recorreran la sentència del crim de les bessones: “El Pedro és mort, ja té cadena perpètua”

La sentència els hi va caure com un gerro d’aigua freda. Lluny del que demanava la Fiscalia –24 anys de presó–, l’Isaac Gil i les germanes bessones Pilar i Dolores Vázquez passaran entre reixes entre 16 i 20 anys pel crim de Can Llong.

Ha quedat demostrat que van assassinar el Pedro amb traïdoria en un crim elucubrat, però les penes no han convençut la família del Pedro Fernández, assassinat al domicili de la seva parella el 2021. La Isabel, la Doris i l’Ángel Fernández, germans del Pedro, volen arribar fins al final. I l’acusació particular recorrerà la sentència al Tribunal Suprem (TS).

La sentència no recull la pena que va demanar el fiscal. Com ho van viure?

Ángel (A): L’hem rebut molt malament. Sobretot la filla del Pedro, ho ha viscut fatal. Ella s’esperava que es fes justícia. Si d’aquí a uns anys estan fora per bona conducta…

Isabel (I): Si a la meitat de la condemna permeten que surti… val molt poc la vida d’una persona. El meu germà és mort, ja té cadena perpètua, ell d’allà no sortirà. En canvi, els seus assassins… És molt fort. De la manera que l’han matat…

Doris (D): A sobre que la defensa el tractés de maltractador…

El maltractament va ser el principal al·legat de la defensa de la Loli, però també de l’Isaac, que argumentava que va assassinar el Pedro per defensar la seva cunyada.

D: Que preguntin a la gent. Que preguntin. Ho coneix moltíssima gent. La seva exdona l’està defensant com ningú. Ens vam quedar morts. A veure on es troba un sol indici, una sola denúncia. On són les proves? Mai defensaria un maltractament. Ella estava perfectament, no tenia absolutament res.

I: Ho vam viure fatal. No ens ho podíem creure. Quina barbaritat! Només un cop van anar els Mossos a casa seva. I, efectivament, no hi havia res de res i els agents no van haver d’intervenir per res. El Pedro estava acabat d’operar i no es podia ni moure. Ja ho devien estar tramant.

A: És del tot impossible. El crio [referint-se al Pedro] es feia estimar. Només volia que la gent estigués contenta. Tothom estava amb ell encantat.A Torre-romeu, feia ballar les persones grans. Que preguntin a qualsevol persona. Era una molt bona persona.

De fet, el judici recollia testimonis que desmentien aquest maltractament.

I: Ella va voler fer veure que el meu germà l’havia agredit. En realitat, havia caigut del cavall. Sort que un amic del Pedro la va veure.

Una de les inquietuds de la família era que la Loli, qui va ser parella del Pedro, quedés lliure. Què els hi feia pensar?

I: La seva actitud. A judici, somreia. Dissimuladament, però ho feia. El gest somrient va ser brutal. Va ser demolidor. Quan la seva advocada parlava i acusava el meu germà de maltractador, somreia més.

D: Sí, la seva xuleria. Cap dels tres mostrava ni un mínim signe de penediment. Però ella, a sobre, es mofava de nosaltres.

A: Un dels dies de judici, ens la vam trobar al tren. Somreia. Provocava la filla del Pedro. Vam haver d’apartar la nostra neboda perquè allò li feia mal. Estava enfadada.

Malgrat que finalment sí que ha entrat a presó, no han quedat conformes amb la sentència. Mouran fitxa?

I: La Marina, l’exdona del Pedro, ha decidit arribar fins al final. No ens quedarem de braços plegats. Recorrerem la sentència al Tribunal Superior. El Pedro es mereix que lluitem per ell. Un assassí confés, només 17 anys? Per què el jutge considera que no el volia fer patir? Amb 12 cops al cap?

A: No sé què ha vist el jutge. Això no és acarnissament?

El fiscal no va poder determinar amb el mòbil del crim. Què en pensen, vostès?

D: El que sabem és que li van treure diners al meu germà, en vida. Agafava la seva cartilla i va treure diners del banc. Potser això, o potser gelosia, ràbia, per treure-li més diners… És que ni li deixava parlar amb la seva pròpia filla!

I: Feia tres mesos que s’havia comprat el pis. El Pedro no era ric. Però ella li havia retirat diners en efectiu del seu compte. I això havia comportat alguna discussió.

En tot cas, no s’ha arribat a determinar.

D: Més d’un cop ella l’havia fet fora. El meu germà no estava bé. Però ella al final sempre el convencia. Li vam dir molts cops, que la deixés. Però sobretot els amics parlaven amb ell.

I: Ell, quan no estava amb ella, era una persona completament diferent. Dit pels seus amics.

A: Ell no podia ser ell. No el deixava parlar amb la seva pròpia filla. Quan ell dormia, ella agafava el seu telèfon i li deia a la seva filla que no anés a veure el Pedro.