Els forenses assenyalen la brutalitat del crim de Can Llong: “El Pedro tenia una part del cervell triturat”

Els metges forenses han confirmat la brutalitat de l’assassinat de Pedro Fernández, el cas conegut com el crim de les bessones de Can Llong: “Tenia una part del cervell triturat“, han expressat durant el judici contra les germanes bessones Dolores i Pilar Vázquez i la parella d’una d’elles, Isaac Gil, a l’Audiència Nacional de Barcelona. Els facultatius han descrit l’estat del cadàver de Fernández després de rebre dotze cops al cap amb una barra de pota de cabra. L’agressió hauria començat a l’habitació on dormia Pedro aquella nit, i va continuar fins al replà del tercer pis, on es van trobar restes del crani de la víctima.

Els experts també sostenen que el Pedro no presentava lesions de defensa o lluita, només una petita esgarrapada a un braç. A més, els forenses han determinat que l’agressió es va produir al llit, quan Pedro estava quiet. El que faria descartar una baralla prèvia, la versió de l’autor confés del crim, Isaac Gil. Així, Gil no hauria actuat en legítima defensa. “El dany cerebral que li va provocar l’agressió li impediria caminar, parlar o moure’s”, expliquen els experts.

Eren conscients del que feien

Els forenses descarten que cap dels acusats tinguessin les seves capacitats psicològiques afectades. Tots tres eren conscients dels seus actes. Si bé la Dolores i la Pilar presenten indicis d’un quadre de depressió i ansietat, els experts sostenen que això no limitava les seves capacitats. “No hi ha cap mena d’incapacitació intel·lectual“, sostenen. Pel que fa a Isaac, les proves psicològiques apunten una certa impulsivitat, mentre que la Dolores presenta una certa dependència cap a la seva germana, la Pilar. “La Loli deia que s’estimava més estar amb la seva germana a presó que en llibertat però sola”, expressen.

Els missatges de WhatsApp: “El fregim i

La policía científica dels Mossos d’Esquadra que va analitzar els quatre telèfons mòbils –els dels acusats i el del Pedro– han trobat missatges de Whatsapp on planificaven l’assassinat. Durant la sessió, s’han reproduit diverses notes de veu enviades entre els acusats -Isaac, Pilar i Dolores-, s’han rellegit missatges escrits i també s’han exposat les trucades enregistrades. A les converses, l’assassí confès i la seva parella, la Pilar, sostenen que la Dolores “no pot més” amb el Pedro –per presumpte maltractament– i planifiquen adormir-lo “abans de matar-lo”. La Pilar diu a la seva parella que han mirat d’aconseguir cloroform “per dormir-lo abans de matar-lo”. “Ho fem divendres a la nit, jo em demano el dia personal a la feina i no passa res”, afirma Pilar.

La parella acusada parla de l’adquisició d’un aparell de descàrrega elèctrica que “et fregeix”, en un to burlesc. La Pilar diu que aquest dispositiu, de 12.000 wats, “pot fer molt mal si es posa directament al cor”. “T’ha de deixar molt doblegat per poder seguir endavant”, afegeix el presumpte autor material del crim. Però valoren comprar un dispositius de més potència: “Al cap i a la fi, això serà per a una única vegada”.

