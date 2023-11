Un Sabadell-Real Sociedad B sota màxima pressió a la Nova Creu Alta

Plebiscit a la Nova Creu Alta? El Sabadell afronta el duel d’aquest diumenge (17 h) davant l’invicte Real Sociedad B sota màxima pressió i també amb la màxima necessitat de trencar la dinàmica negativa i recuperar el regust de la victòria després d’encadenar quatre derrotes consecutives, tres de les quals amb el nou tècnic Gerard Bofill, una circumstància que ha disparat la possibilitat d’un nou canvi de rumb a la banqueta durant tota la setmana.

Tranquil i concentrat. Així va afrontar Gerard Bofill la roda de premsa prèvia, conscient que es parlaria de la seva situació personal després de les especulacions sobre un possible ultimàtum en cas de derrota. “No podem estar contents amb els resultats, fins ara l’equip no ha estat a l’altura, però jo em centro en tot allò que puc controlar i en la feina diària per millorar i assolir la victòria”.

També ha valorat de forma “molt positiva” la reunió de dilluns passat al vestidor. “Sempre ens reunim per analitzar l’últim partit, les coses negatives i positives. La presència del president és una manera de compartir l’actual situació. Ens fa entendre que és una cosa de tots i només amb unitat podrem tirar endavant”.

Bofill entén les crítiques en l’entorn del club i els dubtes sobre la seva figura, però també recorda que “la paciència que van tenir clubs com l’Amorebieta o Cornellà amb els tècnics la temporada passada en situacions difícils va tenir recompensa”. Manté una plena confiança en la plantilla: “Veig com treballa, les ganes, la unitat i les passes endavant que fa cada dia. Ens ha tocat un tram de calendari complicat i la Real B és un gran equip, molt sòlid i vertical, però quan comenci a rodar la pilota la classificació està al marge. Només pensem a guanyar”.

Baixes i… Marc Marruecos

El capítol de baixes és notable: cauen per lesió Amelibia, Fran Callejón i Baselga, amb un trencament al bíceps femoral de la cama esquerra; i per sanció, Alberto Sánchez i Toni Herrero. Els problemes es concentren a l’eix central de la defensa, on només queden Pau Resta, Ricard Pujol i el jove Biel Farrés, encara inédit. “Ha viscut un procés d’aterratge i a vegades, per una decisió tècnica, hem preferit que no viatgés per entrenar-se aquí. És un més de la plantilla i té possibilitats de jugar”, ha explicat el mateix Bofill.

En contrapartida, el tècnic recupera Raúl Baena -“un jugador que ens pot donar molta força i confiança”- i per cobrir l’absència de Marcos Baselga, ha cridat el jove jugador del filial i el seu màxim golejador, Marc Marruecos. Serà la gran novetat en la convocatòria.

Invicte i menys golejat

La Real Sociedad B arriba com l’únic equip invicte de les tres primeres categories estatals. Si ho ampliem a la quarta (Segona Federació), només s’afegeixen tres equips que encara no han perdut: Barakaldo, UD Logroñés i Gernika, entre un total de 172 clubs.

Això sí, suma més empats (6) que victòries (4) per signar 18 punts i ocupar la segona posició del grup. Una de les claus de la imbatibilitat del filial ‘txuri-urdin’ és la seva fortalesa defensiva. El porter Gaizka Ayesa només ha encaixat 4 gols en aquestes 10 jornades, dos dels quals van ser a Tarragona (2-2). A fora no n’ha rebut cap més: 0-0 a Sestao i Teruel i 0-1 a Palamós davant el Cornellà. Això permet a l’equip de Sergio Francisco rendibilitzar els seus 9 gols.

Capritxos del calendari, Sabadell i Real Sociedad B es tornen a trobar a la Nova Creu Alta un 5 de novembre coincidint també amb la presentació del Futbol base arlequinat en la prèvia del partit. L’any passat, el conjunt basc va remuntar en tres minuts fatídics el gol inicial de Pau Víctor (1-2). En les seves anteriors visites, va guanyar en la 61/62 (1-2), va empatar en la 83/84 (2-2) i va caure en la 60/61 (1-0) i 2001/02 (3-0). L’àrbitre serà Sergiu Claudiu Muresan Muresan, d’origen romanès i adscrit al (Comitè Valencià). Els dos últims antecedents són negatius: Sabadell-Barcelona At. (1-2) el curs passat i el recent Gimnàstic-Sabadell (2-0).