El filial del CE Sabadell remunta davant l’Horta i dorm líder de la Lliga Elit

El filial del CE Sabadell ha tornat a fer una demostració de caràcter i competitivitat a Olímpia. Els de Conrad Garcia s’han sobreposat al gol inicial de l’Horta i, amb una nova remuntada (2-1), dormiran líders de la Lliga Elit catalana. Els arlequinats, no obstant això, han nedat a contracorrent des de l’inici. En el seu primer atac del partit, Sergi Oriol amb una volea enganxada al pal ha avançat als barcelonins.

Això ha condicionat gran part del partit i és que, amb un bloc molt junt, els visitants han deixat la iniciativa al Sabadell. Les ocasions han arribat amb comptagotes. Miquell Ustrell i Alberto Salamanca, amb rematades desviades, han fregat l’empat. També ha pogut duplicar l’avantatge l’Horta que, al límit del descans, ha perdonat en dues clares ocasions. Al segon temps, el conjunt de Conrad Garcia ha fet una clara passa endavant i ha començat a traduir el domini en ocasions.

Després del descans, la reacció

El porter Aleix Ruiz ha salvat la igualada en una rematada d’Alberto Salamanca i, posteriorment, ha fet una aturada espectacular en un xut d’Iván Bustamante. De la insistència, el Centre d’Esports ha trobat el camí. En un servei de cantonada, Nacho Bonet ha posat l’empat amb una bona pentinada al primer pal. També ha tingut la seva dosi de protagonisme Víctor López, que ha salvat el segon en un u contra u de Victor Fabian.

Quan tot semblava abonat a l’empat a 1, ha aparegut Albert Garcia, ja al descompte. El davanter ha aprofitat un xut de Bustamante per culminar la remuntada. Encara hi ha hagut temps per un últim ensurt i és que l’Horta ha perdonat l’empat a la darrera jugada del partit. Un important triomf, el segon consecutiu i el segon amb remuntada inclosa. A l’espera del partit del líder fins ara, l’Europa ‘B’, els arlequinats dormiran a la primera posició i superen a la classificació al Lloret, que ha caigut davant el Rubí.





/Lluís Franco