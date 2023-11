Empats de Futsal Pia i CN Sabadell

Una jornada més sumant per als sabadellencs de la Segona B de futbol sala. L’Escola Pia ha empatat davant el Canet (4-4) a Can Colapi i ja acumula sis partits consecutius sense perdre, des de la jornada inaugural. Mateix resultat per al CN Sabadell que es manté invicte i en zona de play-off després de repartir-se els punts davant l’Hospitalet Bellsport al Pavelló Nord.

En un partit molt competit, els nedadors han anat a contracorrent tot l’enfrontament. L’Hospitalet ha marcat el ritme golejador i els de Pau Machado han hagut d’anar reaccionant als cops dels barcelonins. I és que els visitants s’han avançat en tres ocasions al primer temps. Marc Hermosel ha igualat el primer gol i Germán Escudero el segon abans que l’Hospitalet posés el 2 a 3 al límit del descans. A la segona part, de nou Hermosel ha anotat el tercer i, seguint la tònica del partit, els visitants s’han posat per davant per quart cop al partit. Ha completat el seu ‘hat-trick’ Marc Hermosel que al tram final ha aconseguit el definitiu empat a 4. Encara no coneixen la derrota els de Pau Machado que seguiran una setmana més en la quarta plaça amb 15 punts.

Similar ha estat el partit de l’Escola Pia a Can Colapi. Els de Pedro Donoso, no obstant això, s’han intercanviat els papers i han estat els que han marcat el ritme al marcador. Lenny Ramos, amb dos gols, ha avançat als escolapis abans que el Canet retallés al primer temps. Després del descans, un gol en pròpia porteria ha retornat la distància, però els maresmencs no han defallit i han tornat a reduir la diferència. Lenny Ramos, amb el seu tercer gol, ha posat quart del seu equip abans de la reacció final del conjunt visitant que ha pogut igualar i deixar el 4 a 4 als darrers minuts. Amb aquest punt, els escolapis es mantenen a la zona alta de la taula a només tres punts de la zona de play-off que marca el Club Natació.