Llegeix les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

L’actualitat política ha marcat els últims dies a Sabadell després de la presentació dels pressupostos per al 2024, que han encés les crítiques de l’oposició.

Uns pressupostos continuistes, sense grans novetats i on la prioritat són les obres on el Govern municipal es podrà lluir. Aquesta és la síntesi del que pensen els grups de l’oposició sobre el projecte de comptes municipals per al 2024. Tant ERC, com la Crida, En Comú Podem i el PP consideren que l’executiu local no compleix amb les expectatives en un context en què els impostos i les taxes s’incrementaran un 15%.

Un 89% de la militància del PSC Sabadell ha decidit donar suport als acords per formar govern a l’estat espanyol. Els últims dies el president en funcions, Pedro Sánchez, ha arribat a diferents pactes amb Sumar i ERC per desencallar la investidura i dissabte es va realitzar una consulta interna al partit per decidir si es refrendava o refusava.

Des d’aquest divendres la tercera planta de l’edifici Ripoll del Taulí està tancada. El motiu ha estat un tractament contra xinxes. La plaga es va detectar el passat 20 d’octubre quan l’acompanyant d’un pacient hospitalitzat va presentar picades. Va ser en aquell moment quan, des de l’hospital, es va decidir intervenir.

Dilluns 6 de novembre, 9:15 h. És la data i hora en què l’Obrera s’enfronta al primer intent de desallotjament. El procés es va activar ara fa cinc anys, amb Cajamar com a propietari de l’espai i principal demandant, i es va accelerar amb la compra de l’edifici per part de la constructora Nedax, actual propietari.

El Sabadell no va poder trencar la impressionant ratxa del filial de la Real Sociedad i s’enfonsa a la taula, ara a sis punts de la permanència. Un gol matiner va aplanar el camí del conjunt basc, que en va tenir prou amb la seva consistència defensiva. El 0-2 semblava un cop definitiu, però un gol de Cristian Herrera va donar esperances fins al final. De res va servir el domini arlequinat en l’última mitja hora.