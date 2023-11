Vigo, Badalona, Cartes i Sabadell… qui vol tenir l’arbre més gran per Nadal?

L’arribada de la campanya de Nadal obre la porta als “excessos nadalencs”, però no tots són amb forma de neules i torrons. La festivitat ha saltat al terreny polític, més de tres setmanes abans de la celebració, convertida en els darrers anys en un símbol més de les ciutats. Els municipis busquen atraure visitants en dates assenyalades amb una agenda farcida de propostes i carrers plens de llums. Un exemple de desplegament en aquesta època és Sabadell, que s’ha erigit en una de les capitals del Nadal. Darrerament, però, li ha sortit competència.

El debat es va encendre fa una setmana, quan va començar el muntatge de l’arbre de Nadal gegant a Badalona. L’element té 40 metres i el consistori badaloní va prometre que serà el més alt de l’Estat. L’encesa oficial, a la plaça President Tarradellas, està prevista per al 18 de novembre, gairebé una setmana abans que a altres ciutats com Barcelona o Sabadell. L’alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, assegura que serà llavors quan “comenci el Nadal a Catalunya”, un clar missatge per mostrar la voluntat de convertir-se, va dir, en “ciutat referent” al país durant aquestes festes.

A la competició per veure qui té més gros l’arbre de Nadal s’hi han sumat ràpidament altres municipis de l’Estat, com Cartes, a Cantàbria. Els responsables polítics, en veu de l’alcalde Agustín Molleda, asseguren que seran ells qui tocaran sostre. En paral·lel, tampoc ha faltat a la festa Vigo, també coneguda per la seva proposta nadalenca. El seu alcalde, Abel Caballero, manté que el seu Nadal és “el més espectacular del món”, proclama que no ha passat desapercebuda per la resta de candidats. De fet, el mateix Albiol no va desaprofitar l’ocasió fa uns dies per convidar, amb certa sorna, el seu homòleg viguès a veure el show organitzat a Badalona.

Sabadell, una aposta diferent

Mentrestant, a Sabadell, fonts del consistori es desmarquen d’aquesta batalla i asseguren que l’aposta a la nostra ciutat se centra a tenir diferents arbres, més petits, però que arribin a tots els barris. De fet, aquest no és un dels elements més simbòlics al centre de la ciutat, on hi ha, per exemple, altres símbols com el pessebre gegant a Sant Roc o el calendari d’advent amb els personatges del Somriu al Nadal.

En una entrevista el passat mes d’octubre, l’alcaldessa Marta Farrés i l’aleshores regidor entrant, Lluís Matas, van coincidir a expressar certa distància amb models com el gallec, rebutjant que Sabadell sigui la Vigo catalana. “Això és molt d’homes… Aquesta competència és absurda!”, va emfatitzar Farrés, qui defensa que els veïns i tothom que vingui gaudeixi amb un Nadal bonic. Per la seva banda, Matas va expressar que “Sabadell és millor que Vigo”, també pel que fa a Nadal. “Trobo molt pobre el discurs de tenir l’arbre de Nadal més gran del món. Aquesta competició no ens interessa gens”, va reiterar.

Des de l’Ajuntament sabadellenc recorden que la presentació de la campanya serà aquest dijous al vespre, en un acte al Teatre Principal que es podrà seguir en directe a través de la web del Diari. En els últims dies, fonts municipals han guardat silenci, amb el màxim hermetisme, per no revelar cap detall, apel·lant a la gala. Tot i així, alguns aspectes ja s’han pogut anar coneixent, en un procés d’instal·lació de llums i muntatge d’espais que ja està en marxa des de fa setmanes a la ciutat.