L’encesa de llums de Nadal a Sabadell ja té data

A poc a poc es van coneixent més detalls de la celebració de Nadal 2023 a Sabadell. Aquest 2023, l’encesa de llums, un dels moments més especials i que dona el tret de sortida a la festa, serà el divendres, 24 de novembre, segons han confirmat fonts municipals. Així, serà dos dies abans de la data de l’any passat.

Falta tot just un mes per a la jornada, però la ciutat ja es prepara per acollir l’època més enlluernadora de l’any. De fet, en els últims dies, els operaris ja han fet la instal·lació del cablejat per col·locar els llums. A més, alguns dels processos administratius perquè la cita sigui un èxit ja han començat. Caramels, vestuari i instal·lacions ja s’han aprovat en Junta i ara només falta que la màgia arribi als carrers.

En els últims anys, Sabadell s’ha erigit popularment en la capital del Nadal a casa nostra. L’espectacle del Somriu al Nadal ha triomfat des de la seva estrena, atraient el públic als carrers d’una ciutat que s’engalana per viure la màgia de la celebració. Sense anar més lluny, més de 150.000 persones, segons l’Ajuntament, no es van perdre l’any passat el desplegament nadalenc durant el mes de desembre.