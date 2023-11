Els Mossos van detenir el 26 d’octubre a Barcelona un pres de 56 anys que es trobava en cerca i captura. L’home es va escapar de la presó el juny del 2021 aprofitant una sortida laboral. Complia condemna de 25 anys per un doble assassinat i l’atracament d’un furgó blindat l’any 2002 que duia 214.000 euros de la recaptació dels cinemes AMC del complex lúdic Parc Vallès de Terrassa.

Els fets del 2002

Pels fets, l’investigat va ser condemnat a una pena de 4 anys de presó com a col·laborador necessari de l’atracament, però el Tribunal Suprem li va elevar a 25 anys com a coautor dels dos assassinats. A presó va complir 15 anys de sentència, fins que el 2021 va poder fugir. Des de llavors va adoptar mesures d’autoprotecció per tal de dificultar ser localitzat. Va tallar molts dels lligams familiars i canviava sovint de domicili i aspecte físic.

Nova detenció

Finalment, l’home va ser localitzat arran de la seva participació en un incident amb arma de foc a l’octubre en què hi va haver un detingut i tres identificats, un d’ells l’home de 56 anys. Després de la detenció l’home va passar a disposició judicial i va ingressar al centre penitenciari de Brians. Tenia vigents dues ordres de detenció, una pel no reingrés a la presó i l’altra per un delicte de maltractaments en l’àmbit de la llar.