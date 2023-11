La 18a Festa del Vi Novell enceta una nova etapa a la Bodega Coca

La Bodega Coca ha celebrat aquest diumenge la 18a Festa del Vi Novell. Enguany amb una gran novetat, la presència d’Aleix Cunillera com a representant oficial de la bodega en substitució de la seva mare, Montserrat Coca-ara jubilada. Com cada any la celebració ha servit per avisar als compradors de l’arribada del primer vi de l’any. I, un cop més, ha tornat a omplir el carrer Brutau de rialles i xerinola.

Dia de celebració

Els actes han començat a les 11:30 h. Dalt l’escenari, l’actor Fermí Casado ha dirigit una cita que ha comptat amb la participació dels còmics Oriol Cruz i ‘El Gran German‘, un grup de malabars, un de teles i molta música. Més endavant s’ha realitzat l’acte tradicional del vi novell. Aquest consisteix a penjar una branca de pi a la finestra de la Bodega. L’acció serveix per indicar a tothom que ja està disponible el primer vi de l’any. A més a més, els Coca ho fan amb una característica pròpia. I és que cada any, és una entitat diferent de Sabadell l’encarregada de pujar la branca.

Enguany l’honor ha estat per les Forques de Can Deu i el seu Drac Antonot. I és que la cita també ha estat especial per ell, ja que també es jubila. L’Antonot ha format part de la colla des del 2004, quan es va recuperar d’un magatzem de Can Deu i es va cedir a les Forques. Després de molts anys de festa la figura està malmesa i, per això, se’n farà una rèplica. D’aquesta manera el drac antic només sortirà en moments puntuals, com la festa major de Can Deu i en algun moment de la Festa Major de Sabadell.

Relleu generacional

La figura del drac ha tingut gran protagonisme. Així i tot, la gran atracció del dia ha estat pels Coca, sobretot per Aleix Cunillera qui per primer cop ha dirigit l’esdeveniment. Ell ha estat l’encarregat de dirigir i lliurar la primera mostra de la temporada a l’alcaldessa, Marta Farrés. “Hi ha una mica de nervis, però estic segur que tot sortirà bé”, ha confessat abans de l’acte. “La collita d’enguany ha estat escassa, el clima ha influït i tenim poca quantitat de vi, però crec que serà bo igualment”, ha comentat sobre el producte. Cunillera és conscient del canvi que suposa ser la nova cara visible de la bodega, un repte que, com ha assegurat, afronta amb “molta il·lusió i amb tot el suport de la meva mare, que em continuarà ajudant”.

Per la seva part, Montserrat Coca ha fet balanç dels seus anys de gerència. “Era el moment de fer un pas al costat i estic tranquil·la perquè ho deixo en les millors mans”, ha afirmat. Per ella la seva major il·lusió és veure la botiga plena: “Hi ha famílies que són fidels a la botiga des que el meu avi la va obrir l’any 1919”, ha conclòs.

Fotos David Chao