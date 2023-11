El FS Sabadell Femení continua amb pas ferm

Inici somniat. El FS Sabadell Femení va guanyar amb claredat al Futsal Mataró (5-0) i suma tots els seus partits per victòries aquesta temporada després d’haver-se disputat cinc jornades. Les de Xavi Muñoz encapçalen la taula a la Divisió d’Honor femenina i es troben en posicions d’ascens a Segona Divisió. Una setmana més, les sabadellenques van començar a encaminar el partit des de l’inici.

Emma Vallribera va obrir el marcador als primers minuts i Maria Recio va duplicar l’avantatge abans del descans. Després del pas per vestidors va arribar la sentència. De nou Recio va posar el tercer i Amanda Manjón el quart. Gairebé sobre la botzina, la capitana Maria Isern va arrodonir el triomf amb la ‘maneta’. Una nova victòria i ja en són cinc consecutives. Una arrancada de lliga immaculada i que permet a les sabadellenques somniar amb un retorn a la segona categoria nacional dues temporades després.

A Segona B, cap triomf sabadellenc

Molt més negatiu va ser el cap de setmana per als sabadellencs de Segona B. El CN Sabadell va perdre el seu invicte a la pista del Barceloneta (6-3). Els de Pau Machado van sumar la primera ensopegada de l’any en un partit on es van veure clarament superats i és que els locals guanyaven per un contundent 6 a 0 a deu minuts del final. Jugant de cinc i sense gaire més a perdre, els nedadors van poder maquillar el marcador amb dos gols de German Escudero i un de Marc Hermosel.

L’Escola Pia, per altra banda, va sumar un punt a la sempre complicada pista del Cerdanyola (4-4). Els escolapis acumulen quatre partits consecutius empatant, però no perden des de la jornada inaugural. El punt, no obstant això, va ser agredolç. Els de Pedro Donoso es van avançar a l’inici i es van posar amb un clar 1 a 4 a deu minuts del final a través dels gols de Dani Loinaz, per partida doble; Jordi Sardà i Marcel Bravo. El rival vallesà es va despertar i en un gran tram final van anotar en tres ocasions gairebé consecutives per a deixar la igualada al marcador.

/David Chao