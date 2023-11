La Fuensanta inicia la recollida solidària d’aliments per Nadal

La Hermandad Nuestra Señora Virgen de la Fuensanta de Sabadell ha donat tret de sortida a la seva ja tradicional recollida d’aliments per Nadal coincidint amb la xocolatada popular aquest cap de setmana. L’objectiu és recaptar aliments per preparar una cinquantena de lots per a famílies vulnerables.

“El nostre objectiu és ajudar a les persones i famílies del barri que ho necessitin, la gent sempre respon i és important perquè sense ajuda no ho aconseguiríem”, ha expressat José Antonio Alcaide, Hermano Mayor de la Fuensanta. Els lots compten amb més de 20 productes diferents que es repartiran abans de Nadal a la seu de l’entitat entre les famílies que ho necessitin. “Tenim tres tipus de cistelles, la clàssica, per famílies amb infants i per famílies nombroses. Sempre els repartim tots”, ha assegurat.

La gent acostuma a portar de tot, però, com ha afirmat Alcaide, han notat una davallada d’alguns productes: “Hem vist com la gent porta menys ous, oli o sucre i és per això que si falta alguna cosa la paguem nosaltres”. I és que la Fuensanta complementa els lots amb els seus fons perquè a cap família li falti de res.

A més a més, l’Hermandad també prepara altres activitats per a recollir aliments. És per això que el pròxim 3 de desembre celebrarà la tradicional acció de les migas solidàries i la setmana abans de Nadal repartiran els lots recollits aquest diumenge.