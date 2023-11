VÍDEO | La presència de senglars al nord incomoda als veïns

Els senglars tornen a passejar-se pels barris del nord. Així ho denuncia l’Associació de Veïns de Ca n’Oriac, qui ha publicat un vídeo a xarxes per queixar-se de la presència dels animals i les destrosses que causen a la zona. L’últim cas es va produir al Carrer Josep Esquirol, on un grup de senglars van trencar el vidre d’un ascensor. “Solen anar en grup i molts cops en actitud agressiva”, expressen des del veïnat.

Les queixes des de Ca n’Oriac no són les úniques, ja que els animals també s’han pogut veure per l’entorn de la plaça Espanya. Anteriorment, també s’ha observat la seva presència a zones de Can Llong, Can Rull o la Torre de l’Aigua.

Vídeo d’Encarna Hernández.