El Vallès Occidental, la comarca amb més ajuts per a noves inversions industrials

La Generalitat de Catalunya, a través del Departament d’Empresa i Treball, ha destinat un total de 7,9 milions d’euros en ajuts per a projectes d’inversions productives que millorin la competitivitat, l’impacte en el grau de sostenibilitat ambiental i la digitalització a empreses industrials al Vallès Occidental. Està previst que aquests ajuts permetin mobilitzar una inversió total de 41 milions d’euros a la comarca. Així ho ha anunciat el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, després de mantenir una reunió de treball amb cinc empreses beneficiàries d’aquests ajuts arreu del territori.

Durant la seva intervenció, el conseller Torrent ha destacat “l’esforç pressupostari i el del personal de la Direcció General d’Indústria per aconseguir que aquesta sigui la major convocatòria d’ajuts que ha fet mai el Govern en tota la seva història”. En aquest sentit, ha recordat que l’objectiu és “actualitzar els processos productius industrials cap a un model més sostenible i digitalitzat”.

El titular d’Empresa i Treball ha explicat que “gràcies a aquestes inversions, les empreses industrials guanyaran múscul, reforçant el teixit industrial català, capacitant-lo per aprofitar noves oportunitats de negoci”. Torrent també ha posat en valor els beneficis d’aquests projectes que són “un guany pel conjunt del país ja que contribueixen a crear treball de qualitat, a enfortir el teixit productiu, a la transició verda i a l’equilibri territorial”.

Aquesta línia d’ajuts de noves inversions industrials tindrà una dotació al conjunt de Catalunya de 45,7 milions d’euros, fet que la converteix en la major línia d’ajuts industrials de la història de la Generalitat, que permetrà mobilitzar una inversió total de 248,7 milions d’euros. Inicialment, tenia una dotació de 10 milions d’euros però degut a l’alta demanda de les empreses, s’ha ampliat fins als 45,7 milions d’euros finals, segons ha remarcat el Departament d’Empresa i Treball.

La convocatòria, gestionada a través de la Direcció General d’Indústria (DGI), s’emmarca en el Pacte Nacional per a la Indústria 2022-2025 i en concret en l’objectiu que es va fixar el Govern de recuperar pes industrial fins al 25% del PIB el 2030. La principal derivada d’aquesta línia d’ajuts, més enllà dels projectes concrets, és un augment de la mida de les empreses beneficiàries, una prioritat, destaca l’executiu català, per dotar de major robustesa el teixit productiu.

Més de 2.800 llocs de treball mantinguts i 39 empreses beneficiàries

En total s’han beneficiat 39 empreses de la comarca, majoritàriament petites i mitjanes, que consolidaran 2.818 llocs de treball i en crearan 286 de nous. Al conjunt del país, les empreses beneficiàries han estat 205, que consolidaran 19.295 llocs de treball i en crearan 1.424 de nous.

Els sectors que han rebut més ajudes han estat la indústria de productes alimentaris, la fabricació de productes metàl·lics i la indústria química. Després del Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Vallès Oriental, el Barcelonès, Osona i el Bages són les que han concentrat més volum d’ajudes.

Captar nous projectes d’inversió

L’objecte d’aquesta línia són els projectes d’inversió per a noves plantes industrials o per la millora dels processos productius de plantes existents que comportin un volum d’inversió mínim de 250.000 euros i un màxim de 3 milions d’euros. Un requisit indispensable per accedir als ajuts és el manteniment dels llocs de treball existents en la data de la sol·licitud, mentre que la creació de nous llocs de treball ha estat uns dels criteris de valoració més rellevants per a la puntuació dels projectes. En aquest sentit, la mitjana d’increment de plantilla de les empreses que han accedit als ajuts és d’un 7’38%.

Aquestes inversions han de ser tractores en la cadena de valor de l’activitat, d’acord amb els objectius del Pacte Nacional per a la Indústria i especialment en els àmbits de la sostenibilitat, l’eficiència energètica i la digitalització dels processos productius.

S’han pogut beneficiar d’aquests ajuts empreses industrials i de serveis relacionats amb la producció amb seu operativa a Catalunya i la quantitat dels ajuts és de fins a un 20% de la inversió amb un màxim de 500.000 euros per projecte. Aquests ajuts es poden acollir al marc temporal establert per la UE per pal·liar els efectes que la invasió d’Ucraïna ha tingut en el teixit empresarial, com a conseqüència dels increments de costos, ruptures de cadenes de subministrament o dificultats amb el transport internacional.

Entre els criteris de valoració destaquen la dimensió de l’empresa, prioritzant les empreses petites i microempreses; la generació d’ocupació més enllà del manteniment exigit per l’odre; l’impacte de la inversió en proveïdors establerts a Catalunya; l’aplicació d’energies renovables per al seu procés productiu; projectes que apliquin criteris d’economia circular i sostenibilitat, i impacte territorial del projecte.