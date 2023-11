Desvelades les millors patates braves de Castellar

Castellar va viure la setmana passada, entre el 9 i l’11 de novembre, la primera edició del CorreBraves, el concurs gastronòmic organitzat per Comerç Castellar que buscava les millors patates braves de la vila. Una catorzena d’establiments va participar en aquesta primera entrega, que va omplir els carrers de crítics degustadors anant de local en local per puntuar el tast.

Per un preu de 4 euros, els comensals -alguns a peu de carrer- van poder gaudir d’una ració de braves i una beguda, que va servir per puntuar l’establiment en tres categories: el tall de la patata, la seva cocció i la salsa. La votació es va fer captant un codi QR que donava accés a una aplicació on el client podia atorgar d’1 a 5 estrellles.

Amb aquestes bases, els castellarencs hi han dit la seva i han dictat sentència. Les millors braves de Castellar són les del Come y Caña, ubicat a la plaça d’Europa. El podi el completen la proposta del renovat local de la Taverna del Gall i la Gallina i la Bruna, espai especialitzat en hamburgueses que ocupa la tercera posició.

La iniciativa va tenir una bona acollida. “És una bona excusa per reunir-se i descobrir les propostes gastronòmiques del poble. I, de pas, s’incentiva el comerç local!”, coincidien a assenyalar un grup de joves a les portes de la Taverna del Gall i la Gallina, un dels espais destacats pels participants. La cita irromp en un calendari castellarenc que ja compta amb altres accions similars, com el CorreTapes o el Tast d’Estiu. Caldrà esperar per veure si es consolida en l’agenda del municipi.