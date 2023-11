L’Hospital Parc Taulí ha posat en funcionament una aplicació mòbil per a pacients usuaris a través de la qual es pot saber el temps d’espera a Urgències o consultar les visites i les proves programades. Es tracta d’una app disponible tant per a dispositius Android com iOS, que ja es pot descarregar.

L’eina incorpora un mapa interactiu per a facilitar el desplaçament dintre del centre. El sistema també permet accedir als justificants de visita, rebre notificacions sobre programacions o modificacions de visites i incloure fills o menors tutelats, entre d’altres. Per poder entrar en aquesta àrea privada, l’usuari haurà de donar-se d’alta presencialment a qualsevol taulell d’admissions dels centres d’atenció del Parc Taulí, presentant el DNI o la targeta sanitària.

A banda, l’aplicació, en funcionament des d’aquesta setmana, reuneix informació i notícies relatives a l’activitat a l’hospital.

L’instrument és un projecte desenvolupat internament, fruit de la col·laboració amb els departaments d’Organització Digital i Comunicació i Multimèdia de la institució i que vol millorar l’accés de les persones al centre sanitari i la comunicació.