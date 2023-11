El pessebre gegant de la plaça de Sant Roc s’exposarà per últim cop aquest Nadal, ja que serà el darrer any que es construirà. Tot i així, des de l’Agrupació de Pessebristes de Sabadell ja pensen com reinventar aquest format, i “tindrà substitut”, tal com ha garantit el president de l’agrupació, Francesc Bartolomé, en una roda de premsa celebrada aquest dijous a l’Acadèmia Catòlica. Paral·lelament, els pessebristes ja fa mesos que treballen en els diorames que es podran visitar en l’exposició de l’Acadèmia Catòlica a partir de dissabte 25 de novembre a les 19.30 h, que és quan s’inaugurarà.

Amb motiu del punt i a part que viurà el pessebre gegant o monumental, Bartolomé fa una crida perquè tothom vegi “aquesta meravellosa obra d’art” a partir de divendres 24 de novembre a Sant Roc. Més de 200.000 persones l’han visitat des que es va exposar per primer cop el 2020, i aquest serà el quart any que es podrà veure, tal com ha apuntat el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, que ha subratllat que “es tanca un cicle molt exitós, tant per vosaltres [l’agrupació] com per la ciutat”.

L’agrupació pessebrista ha optat per posar punt final a aquest format del pessebre monumental de Sant Roc perquè es considera que ja ha complert la seva funció amb escreix i “tot té un inici i un final. I aguanta a la intempèrie i està desgastat”, ha afegit el president de l’agrupació. De cara a la futura construcció, ningú perd de vista que l’any que ve Sabadell serà la Capital de la Cultura Catalana.

Pantalla gegant i altres novetats

El tradicional cartell de l’exposició encara no s’ha revelat, si bé s’ha dit que és obra d’un artista local. Una altra novetat d’enguany serà la pantalla gegant que la setmana que ve s’instal·larà a la façana de l’Acadèmia Catòlica i servirà per anunciar l’exposició i reproduir vídeos per ensenyar com es fan els pessebres.

Els 40 diorames que es podran veure tenen una temàtica lliure i s’ordenaran per ordre cronològic segons la història. Fa mesos que els pessebristes hi treballen. A l’entrada de l’Acadèmia Catòlica els pessebristes també hi fan el pessebre de benvinguda, enguany dedicat al desaparegut pessebrista Joan Alay.

D’altra banda, es convoca el 96è Concurs de pessebres, adreçat a mantenir la tradició de fer-lo a casa. Tothom que faci el seu al seu domicili en podrà enviar una imatge perquè surti publicada a l’Instagram de l’Agrupació de Pessebristes. Finalment, Francesc Bartolomé ha agraït el patrocini de diferents establiments locals, des de petits comerços a d’altres més grans, i a la funerària Torra per la seva contribució econòmica que ajuda a fer possibles els reptes i les activitats de l’agrupació. El conseller delegat de la companyia, Xavier Pons Torra, també ha assistit a la roda de premsa.