El Puig de la Creu promet emocions fortes per trobar el tió abans de Nadal

El Puig de la Creu també es prepara per viure el seu particular Nadal. Ho farà amb una proposta que arriba per primer cop aquest any de la mà d’Arima Experiències: ‘Troba el tió’. Es tracta d’una iniciativa familiar, que barreja la tradició i diversió.

Els tres primers caps de setmana del mes de desembre -els dies 2 i 3, 9 i 10, i 16 i 17-, les famílies que s’inscriguin podran pujar a buscar el seu tió al Puig de la Creu. El punt de sortida serà l’Era d’en Petasques, des d’on començarà l’aventura familiar. Tots els participants recorren el mateix camí i troben pistes particulars. “La gràcia és que tothom juga, també els adults, que no saben què es trobaran”, explica Clara Martí, impulsora del projecte d’experiències al cim.

En arribar al destí -i si ho fan bé-, trobaran el tió, no sense abans haver viscut tota mena de sorpreses. A dalt, a més, les famílies podran gaudir d’un vermut, amb unes vistes privilegiades a l’entorn vallesà. La proposta està destinada a un màxim d’una quinzena de famílies, que ja es poden inscriure a través de l’Instagram d’Arima Experiències. El recorregut arrencarà a les 10 del matí, amb una jornada que promet emocions fortes.