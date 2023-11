Polèmica derrota de l’Astralpool CN Sabadell

L’Astralpool CN Sabadell va sumar la seva segona derrota consecutiva a la lliga. Els de Quim Colet van caure davant l’Atlètic Barceloneta (11-9) en un partit marcat per la polèmica arbitral. Els àrbitres no van xiular un penal clamorós sobre Blai Mallarach a un minut del final amb només un gol de diferència al marcador. D’aquesta manera, els sabadellencs es col·loquen tercers a la taula i veuen com els mariners s’escapen al capdavant de la classificació.

Al primer quart, l’Astralpool va portar el ritme del partit i es va posar per davant en tres ocasions. Alberto Barroso va avançar al Club i Jan Pérez i Fran Valera van contrarestar els gols locals de l’ex del CNS, Bernat Sanahuja, que va anotar per partida doble. Al límit dels primers 8′, Marc Larumbe va posar la igualada. Va ser al segon que els mariners van accelerar i van obrir distància al marcador. Dos gols més de Larumbe i un de Roger Tahull van posar el 6 a 3. Kostas Averka, no obstant això, va poder reduir l’avantatge abans del descans.

Reacció després del descans

Amb el canvi de porteria, els de Quim Colet van mantenir el ritme fins a capgirar el marcador amb un gran tram. Jan Pérez va anotar en dues ocasions i Fran Valera i Òscar Asensio van tancar un gran parcial per als sabadellencs (1-4). Sobre la botzina va igualar amb el seu quart gol Larumbe deixant tot obert al darrer període. Ivan Zovic va avançar de nou al Barceloneta, però Fran Valera va tornar a empatar des dels cinc metres. A poc menys de 5′ pel final, Sanahuja va retornar la mínima renta aprofitant un refús a un penal llançat per ell mateix.

No va ser fins al darrer minut de joc, no obstant això, que la polèmica es va fer molt present a la Sant Sebastià. Els àrbitres no van considerar com a penal una acció sobre Blai Mallarach que va veure com li agafaven de forma clara el braç quan es disposava a llançar. Una infracció clamorosa que va acabar amb Mallarach expulsat per les protestes i que va suposar la sentència definitiva. Alberto Munárriz encara va tancar el triomf mariner amb l’onzè gol sobre la botzina.