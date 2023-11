La Crida per Sabadell ha presentat aquest dilluns la moció que el grup municipal portarà al ple de novembre, sobre la recuperació de l’aparcament del Complex Central dels Mossos, a un dels laterals de l’N-150. La portaveu de la formació anticapitalista, Anna Lara, ha apuntat que “fa quinze anys que els Mossos d’Esquadra haurien d’haver alliberat aquest espai municipal –ja que el 2008 va finalitzar el conveni de cessió– i restaurat la seva situació inicial”.

Lara ha afegit que “és hora que l’Ajuntament de Sabadell, en bloc, reclami aquest espai com a propi” i la formació confia que la petició per recuperar-lo s’aprovi de forma unànime al Ple. Això, sense especificar exactament quin podria ser l’ús del solar; tot i que el regidor Oriol Rifer ha recordat que “a l’administració local ens trobem sovint amb necessitats d’espai i de terrenys i que, per tant, aquesta és una anomalia que caldria resoldre”.

A la roda de premsa, el grup municipal ha recordat que l’any 2013, l’Entesa per Sabadell ja va presentar al ple una moció per demanar al Departament d’Interior l’alliberament de l’espai. “En aquell moment el PSC no va votar a favor, ja que al·legava que volien negociar per tal de treure-li algun benefici d’intercanvi”, ha subratllat Lara, que ha afegit que “confiem que deu anys després, el PSC ha vist que no només no hem tret res a canvi, sinó que no hem recuperat l’espai.”