La depuradora de Rubí s’amplia per reduir el consum d’aigua

L’ampliació de la depuradora de Rubí suposa un primer pas en un camí per fer front a l’escassedat d’aigua. El Govern preveu destinar fins a 407 milions d’euros a crear o ampliar plantes per a reutilitzar l’aigua fins a l’any 2040. Es tracta d’una de les apostes per combatre la sequera i que s’inclouen en el Pla de gestió de l’aigua de les conques internes, que contempla una inversió de 2.400 milions d’euros fins al 2027.

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ho va anunciar en el marc de la inauguració de l’ampliació de la planta depuradora de Rubí, al Vallès Occidental, que dona servei també a Sant Cugat del Vallès. Amb un cost total de 7,1 milions d’euros, incrementa la seva capacitat de tractament en més de la meitat i millora la qualitat de l’aigua que en surt, a la vegada que redueix el consum de l’energia que necessita per a poder operar.

La inversió encaixa en el Pla de reutilització d’aigua regenerada de Catalunya davant l’actual situació de manca de recursos hídrics i per disposar de mecanismes alternatius i complementaris a l’obtenció d’aigua procedent de pantans, per exemple. “Estem en una situació sense precedents, la pitjor des que tenim registres”, va destacar Aragonès.

Més de mig miler de plantes depuradores a Catalunya

Per aquest motiu es preveu, entre altres accions, destinar 407 milions d’euros en els propers anys a promoure l’ús de l’aigua regenerada. “Farem un centenar d’actuacions per passar d’utilitzar un 45% d’aigua regenerada actual al 70% en els propers anys”, va remarcar el president.

D’aquests 407 milions, 126 corresponen al primer tram d’inversions, del 2022 al 2027, 126 més al comprès entre 2028 i 2032, i uns 155 restants es destinarien entre 2033 i 2040. A Catalunya, a dia d’avui hi ha 547 plantes depuradores que tracten uns 610 hectòmetres cúbics d’aigua.

Amb tot, Aragonès va celebrar la resposta de la ciutadania davant l’actual situació de sequera, donat que s’ha registrat una davallada dels consums d’aigua aquest estiu. Demana, però, un esforç més després de 36 mesos amb pluges inferiors a la mitjana: “És a les nostres mans contribuir a l’estalvi perquè l’aigua continuï als embassaments si la sequera segueix i entrem en situacions crítiques”.

En aquesta línia, ha destacat que el 2021 el 85% de l’aigua que arribava a les llars procedia dels embassaments, quan avui més de la meitat prové de dessalinitzadores, aigües regenerades i subterrànies gràcies als plans del Govern.

La depuradora de Rubí

L’ampliació de la planta depuradora de Rubí ha suposat una inversió de 7,1 milions d’euros, i ha permès incrementar en un 50% la seva capacitat. Els treballs que s’hi han fet han consistit en construir una tercera línia de tractament biològic, amb un nou reactor i un decantador per millorar la qualitat de l’aigua tractada.

Amb això, l’equipament tindrà tres línies que treballaran en paral·lel per incrementar el volum d’aigua tractada i millorar-ne la qualitat per a usos posteriors, com ara el reg. La planta va entrar en servei al 1994 i es va ampliar al 1999.

Actualment, té una capacitat per a tractar 27.000 metres cúbics diaris d’aigua, xifra que equival a una població de 135.000 persones, i saneja les aigües residuals de Rubí i Sant Cugat del Vallès.