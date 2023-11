El teu defensor: “Les branques no ens deixen veure-hi”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a [email protected]

Un veí del barri de Can Gambús lamenta que les branques d’uns matolls dificulten la visibilitat a l’hora de sortir del pàrquing. L’Ajuntament ho solucionarà en els pròxims dies, segons asseguren fonts municipals.

En Miquel ha contactat amb El Teu Defensor per reclamar que l’Ajuntament de Sabadell podi part d’uns matolls del barri de Can Gambús que estan dificultant la visibilitat a l’hora de sortir del pàrquing. Segons el veí, és especialment crítica la situació al carrer d’Estònia número 2, un edifici de nova construcció.

“Com totes les noves promocions, té aparcament soterrani”. Però els veïns s’hi han trobat que, quan surten de l’aparcament amb el cotxe i ocupen la vorera, no s’aconsegueix veure si ve algun cotxe circulant pel ferm. “Les branques baixes d’aquests arbres no ho deixen veure”.

En Miquel alerta que fa uns dies els serveis de jardineria van estar podant arbres de la zona i “per aquest carrer van passar de llarg”. En aquest sentit, ha contactat amb el Diari perquè faci de pont amb l’Ajuntament i com més aviat millor “hi posen remei per evitar un ensurt”.

Es solucionarà en els pròxims dies

El Teu Defensor ha contactat amb l’Ajuntament de Sabadell per fer-li arribar la petició d’en Miquel. Fonts municipals han rebut aquesta queixa i han assegurat al Diari que en els pròxims dies quedarà solucionat, tot i que no han concretat calendari.

