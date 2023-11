Desestimat el recurs contra el transplantament d’arbres que impedia la construcció de l’escola La Mirada

La jutgessa del Jutjat Contenciós Administratiu número 10 de Barcelona ha desestimat finalment el recurs de l’Associació per a la Defensa i l’Estudi de la Natura de Catalunya (ADENC) contra el projecte de trasplantat de l’arbrat del bosc de Volpelleres, a Sant Cugat del Vallès, que havia de permetre la construcció de l’escola La Mirada. Aquest projecte està aturat des de fa un any, quan el mateix jutjat va ordenar l’aturada cautelar dels treballs fins a la resolució del recurs. En la sentència, la jutgessa diu ara que el transplantament objecte de la polèmica és “necessari” per tal que es pugui aplicar una modificació urbanística del tot “vàlida” que inclou la construcció del centre educatiu a l’entorn del bosc.

En aquet sentit, la sentència deixa clar que l’acord municipal d’aprovació del projecte bàsic i executiu de l’escola són “vigents i executius”, de tal manera que el transplantament d’arbres esdevé “instrumental”: “No hi haurà execució del projecte executiu sense desplaçament de l’arbrat de la parcel·la”.

La primera reacció arriba des de la pròpia escola. L’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) reclama a l’alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès, que “iniciï la construcció de l’escola sense perdre més temps”. Segons la comunitat educativa la sentència és “un pas important” i recorda que els infants fa vuit anys que “aguanten” en mòduls provisionals.

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per la seva banda, està analitzant la documentació i preveu posicionar-se pròximament sobre aquesta qüestió.