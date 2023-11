‘Animals’, la veu dels adolescents convertida en teatre

L’adolescència és una etapa complexa. Canvis, nous estímuls i sensació d’incomprensió solen ser les experiències de molts joves. Per abordar-les des de diferents perspectives Petit Món ha creat una obra de teatre anomenada ‘Animals‘. En aquesta, 13 adolescents expliquen sense embuts les diferents problemàtiques i necessitats que es tenen i es viuen, actualment, a la seva edat. Sota la supervisió de l’actriu Laia Vila, l’espectacle s’ha estrenat aquest diumenge a l’auditori del Centre Cívic de Can Rull.

Trencar la cuirassa

El projecte va sorgir d’una proposta dels mateixos joves. “Volíem mostrar com ens sentim internament, més enllà de la cuirassa externa d’aparent normalitat i felicitat que molts cops ens creem”, ha explicat Aitana Alcaraz, participant en l’obra. Per aquest motiu l’espectacle parla de temes com l’ansietat, els TCA o la manca d’adaptació a l’entorn, entre altres. Aspectes que solen ser tabú i que els joves volen trencar. “Moltes vegades veiem com la societat gira la cara al diferent, com adolescents que et passi això sol generar un gran malestar que influeix en el teu dia a dia”, ha assegurat Alcaraz.

La performance és una mostra de realitat introspectiva i també aborda com l’entorn dels adolescents pot arribar a influir en els seus sentiments i salut mental. “El fet que un infant tingui un comportament estrany a l’habitual ens hauria de fer saltar les alarmes, que sigui adolescent no és l’excusa per no interessar-nos”, ha comentat Vila. Perquè “si rasquem i intentem comprendre’l, segurament descobrim que li està passant alguna cosa”, ha afegit.

Un altre aspecte que es treballa és el de l’autoestima. En una societat esclava de la imatge exterior, ‘Animals’ busca que tant participants com públic reflexionin sobre aquesta situació: “Hi ha molta pressió, sobretot a les xarxes de mostrar la perfecció i això en els joves afecta moltíssim”, ha comentat Vila. Opinió que és compartida pels 13 adolescents. “Molts cops hi ha com una mena de competició per veure qui és més feliç i té més acceptació i si no s’aconsegueix, apareix la frustració”, ha afirmat Ariadna Mauri, participant en l’obra. “Són aspectes que costen, però que hauríem de treballar per abolir”, ha afegit.

Pels joves participar en l’obra ha estat una gran experiència, fet que s’ha pogut comprovar durant tota la funció. “Valorem molt que se’ns doni veu i també ens agrada pensar que el que expliquem pot ajudar tant a adolescents com a adults a comprendre les seves pròpies emocions”, ha asseverat Marina Vila, participant en l’obra.

Suport Psicològic

Per complementar l’obra s’ha celebrat un col·loqui post funció. Moderat pel comunicador Joel Díaz, aquest ha comptat amb la presència del neuropediatre Joan Vidal, la psicòloga infantil Paola Martínez i l’educador de joves tutelats Roger Segura. La presència i debat dels tres professionals ha permès donar profunditat als temes presentats a l’espectacle.

“El principal repte com a adults i professionals és trobar la manera d’entendre’ns amb els joves i aprendre a llegir les seves emocions”, ha expressat Martínez. En el cas de Segura, l’expert ha explicat que “als centres tenim joves que no han estat vistos ni estimats, això genera una desconfiança que costa de recuperar”. És per això que ha valorat molt positivament l’obra: “És bo que es parli d’aquestes situacions, perquè ajuda a trencar l’estigma dels joves tutelats i les seves conductes”.

Un dels altres factors del debat ha estat el de la manca d’educació emocional. “Cada cop som més hermètics, parlem menys entre nosaltres i mostrem poc interès. Com a adults cal cuidar-ho perquè no es trenquin vincles i els joves no se sentin sols”, ha afirmat Martínez. Punt de vista que ha estat compartit per Segura: “Els adolescents necessiten acompanyament, sentir-se valorats. Quan això s’aconsegueix es crea una relació afectiva molt més sana”.

Després de l’obra Petit Món ja prepara nous projectes. L’objectiu més immediat, com ha assegurat Vila, és convertir la performance en un musical i continuar compartint el projecte dalt dels escenaris.