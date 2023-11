La fundació Sid Moskitia va celebrar aquest diumenge la seva festa solidària. L’Acadèmia Catòlica va acollir un esdeveniment que va comptar amb la presència del missioner Josep Aguilà. La cita va començar amb un vídeo recopilatori sobre la fundadora de l’entitat, Dolors ‘Lola’ Fité i un record de la seva vida i obra.

A continuació, es va fer una explicació de l’entitat i la seva tasca. Aquesta es troba a la localitat hondurenya de Wampusirpi (nord-est del país) i disposa de tres edificis. En ells tenen una biblioteca, un centre d’estudis i un taller de xocolata, tot per ajudar a la comunitat de la zona. Posteriorment, es va realitzar un concert d’acordió amb Xantal Montsech. Ja per finalitzar la vetllada hi va haver un sorteig solidari i un berenar per recollir fons.

Fotos David Chao