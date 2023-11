La Fundació Antoni de Montpalau tindrà quatre grans exposicions de moda per l’Estat

La Fundació Antoni de Montpalau, que atresora la col·lecció de moda més important de l’Estat amb 17.000 vestits, està a punt de tenir peces tèxtils a quatre grans exposicions repartides per Espanya. Totes les mostres estan comissariades per Josep Casamartina i Ismael Núñez Muñoz.

Tres de les exposicions nodrides amb peces de la fundació sabadellenca ja estan obertes i, des de fa setmanes, es poden visitar: la retrospectiva sobre el dissenyador Josep Font Belleza e inquietud, al prestigiós Museu Cristóbal Balenciaga, a Getaria; Els peus vestits, al Museu del Calçat i de la Indústria, a Inca; i la mostra Joan Antoni Fàbregas. Costura i glamur, al Museu de Badalona.

La pròxima gran exposició amb peces de moda de la fundació s’inaugurarà dijous vinent al Museo del Traje de Madrid, sota el nom Jeans, de la calle al Ritz. Es podrà visitar fins al 17 de març.

La mostra traça un recorregut sobre la història del mític vaquer, des del naixement del material el segle XVIII fins a l’actualitat, mostrant-ne el significat social i simbòlic i, fins i tot, les implicacions ecològiques de la seva fabricació. La fundació, que ha prestat més de dues-centes peces i material gràfic, analitza els texans com a peça popular i ofereix una mirada sobre com els han adoptat les marques de luxe per a les seves col·leccions. D’aquí neix el nom de la mostra: del carrer al Ritz.