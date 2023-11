Superar el dol, la gestió de les emocions davant la pèrdua

Gestionar la mort d’un ésser estimat no és fàcil, menys ho és quan la causa és el suïcidi. Per trencar amb l’estigma, parlar de la superació del dol i les emocions les fundacions Mans Amigues i Apsas van organitzar una jornada de debat al Casal Pere Quart. La cita va comptar amb una dinàmica grupal-sobre les etapes del dol- i de treball conjunt en grups d’ajuda mútua per crear una xarxa de suport.

La jornada

La sessió va comptar amb psicòlegs, mestres, agents dels Mossos-de la unitat de prevenció del suïcidi-, familiars i amics de supervivents. Per trencar el gel es va realitzar un debat en rotllana en què cadascú va poder explicar la seva experiència i gestió emocional. Com que es va parlar de temes delicats es va oferir l’opció de poder sortir de la sala, en cas que algú ho necessités, i també hi va haver paquets de mocadors.

Els participants van valorar molt positivament el fet de tenir un espai on compartir experiències, poder canalitzar les emocions, per no sentir-se sols i disposar d’un lloc que els permetés donar respostes a les preguntes que els havien sorgit després del trauma. Un dels temes més comentats va ser el del perdó. I és que, com es va parlar darrere d’un suïcidi hi ha una part mental i psicològica fonamental, el de poder perdonar a la persona que ha marxat.

Trencar l’estigma

Un dels impulsors de la jornada va ser Darío Nogués, president d’Apsas. “L’acte ens permet commemorar, recordar i reunir persones supervivents per compartir el nostre procés de dol”, va explicar. L’acte es va celebrar en el marc del Dia del Supervivent per Suïcidi (18 de novembre) un fet que Nogués va voler destacar: “El suïcidi és un tema tabú que a poc a poc s’està naturalitzant, dies com aquest ajuden molt”.

Els protocols per prevenir el suïcidi existeixen, però no són 100% efectius. “Hi ha ocasions on no es pot evitar, això genera un dol complex que cal abordar i que penso que és important compartir amb gent que t’entén perquè ha passat pel mateix”, va asseverar Nogués. Per ell trencar l’estigma és un factor essencial: “Quan vam crear Apsas buscàvem oferir un espai d’ajuda i acompanyament, crec que ho hem aconseguit”. El protocol que segueixen a la fundació és concret i se centra a escoltar i fer una anàlisi del que necessita la persona. Després d’això es vincula al supervivent amb una teràpia grupal o individual d’accés voluntari.

La situació del suïcidi és una problemàtica creixent. A Catalunya el 2022 es va batre rècord, amb un total de 607 víctimes i una mitjana de 50 mensuals.