Una Simfònica del Vallès de pel·lícula a la Faràndula

Cap de les pel·lícules que han marcat generacions senceres ens haurien emocionat sense la música. Va quedar demostrat en el concert de divendres de l’Orquestra Simfònica del Vallès a la Faràndula, on es va homenatjar John Williams, divendres al vespre. La formació va interpretar cançons de les pel·lícules Lincoln, Hook, Salvem el soldat Ryan, J.F.K., Superman, La llista de Schindler, The cowboys, E.T. i Star Wars. Una pantalla en projectava imatges mentre sonava la música en directe.

L’actor de doblatge, Salvador Vidal, va posar veu al guió de Jordi Cos per enllaçar cada peça musical. Van sonar les pàgines musicals més celebrades de la història del cinema amenitzades per una de les veus més reconegudes, responsable de doblar la veu original de Liam Nesson, Ed Harris, Mel Gibson, Sam Neil o Richard Dreyfuss, entre d’altres.