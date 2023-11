ENQUESTA | Com et va afectar la caiguda del sistema de pagament digital?

Aquest dissabte es va produir una caiguda del sistema de datàfons, caixers, transferències i pagaments en línia. El mal funcionament va afectar bancs i caixes de tot l’estat espanyol i va ser causa d’una fallada de l’empresa RedSys, que s’ocupa del processament de pagaments virtuals i és una de les principals plataformes d’ús a tot l’estat.

A pocs dies del Black Friday -aquesta setmana ja es nota en els comerços-, la fallida va durar poca estona, però va provocar alguns problemes. Com et va afectar? Vas viure alguna situació concreta per aquesta caiguda? Explica’ns com ho vas experimentar.