El vallesà Antonio Díaz, Català de l’Any

Antonio Díaz, el mago Pop, s’ha convertit en un dels grans noms del panorama artístic mundial. La seva progressió sembla no tenir aturador i, sens dubte, el 2023 serà un dels anys més especials, amb l’aterratge a l’altra banda de l’Atlàntic com a fita inoblidable. Ara, l’artista badienc ha coronat l’any, sent nomenat català de l’any a la gala que organitza anualment el rotatiu ‘El Periódico’.

Nascut a Cieza, a Múrcia, i instal·lat des de petit a Badia del Vallès, Díaz és llicenciat en art dramàtic per l’Institut del Teatre de Barcelona i amb disset anys ja girava espectacles de màgia. El 2013 va protagonitzar el programa del canal DMax ‘El Mago Pop’, que es va difondre a 150 països i que li va donar el nom artístic amb el qual va decidir quedar-se. L’any 2021 va esdevenir ‘Estrella de la Màgia’ a Netflix, espai emès a 192 països. El març del 2019 va comprar el Teatre Victòria de Barcelona, seu de l’espectacle ‘Nada es imposible’ i escenari de produccions d’èxit com ‘Billy Elliot’.

Un èxit sense fronteres

La trajectòria com a empresari de Díaz es va estendre el març d’aquest any als Estats Units, després d’adquirir el Branson Magic Theater a Branson, a Missouri, un equipament cultural amb 2.800 butaques. Aquest estiu també ha actuat a Broadway, a Nova York.

El mago Pop va rebre el 2008 el Premi Nacional de Màgia i, segons relata ‘El Periódico’ a la glossa que fa del guanyador del guardó Català de l’Any, durant cinc anys ha estat l’artista que més taquilla ha generat. També va ser l’il·lusionista europeu més taquiller el 2018 i rècord mundial de venda d’entrades el 2020.