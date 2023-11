Protegir els animals del fred en un any amb menys adopcions

288 animals viuen a recer dels patis de la Lliga Protectora de Sabadell. Són 149 gossos –la majoria d’ells ja adults o races potencialment perilloses (GPP)– i 135 gats que encara esperen trobar una família. No tots viuen al refugi: 37 es troben sota una llar, en acollida temporal. Però els que queden a les instal·lacions s’enfronten cada dia a les inclemències climàtiques. “Arribem als 5ºC durant les nits. A l’estiu, s’arriben a assolir els 40ºC”, exposa Claudia Matheja, responsable del refugi.

La protectora busca ajuda per protegir del fred –i de la calor– els seus animals, i ha engegat una campanya per recaptar fons i instal·lar un sistema per regular temperatures, en el marc del Giving Tuesday. En un any on les adopcions s’han desplomat un 17,8% , la protectora se centra ara a convertir el refugi en el més semblant a una llar.

Així, la protectora instal·larà un sistema d’aerotèrmia als patis dels gats i els cadells de gossos. “Són els més delicats, sempre hi ha gats i cadells refredats i molt malalts”,afirma Matheja. Aquest sistema també permetrà regular les altes temperatures de l’estiu. S’han recaptat pràcticament 3.000 euros, quatre de cada deu euros previstos, i hi han participat més d’una setantena de donants.

Menys adopcions, menys entrades

Aquest any s’estan adoptant menys animals, però l’abandonament de gats i gossos també retrocedeix. L’abandonament a Sabadell va tocar sostre l’any 2022, amb 947 animals que entraven a la protectora. Entre dos i tres animals abandonats cada dia. Fa una dècada que no s’assolien xifres tan elevades, des de l’any 2013. L’any 2022, però, tampoc no va ser l’any amb més adopcions, amb 769 animals que trobaven llar o es retornaven als seus propietaris.

Enguany, amb dades fins a octubre, entren menys gats i gossos a la protectora respecte al mateix període de l’any passat. L’abandonament cau (-18,5%) respecte al boom del 2022. Han arribat 691 animals aquest any a la protectora: 269 gossos (-27%), 415 gats(-12%) i 7 animals més com ara conills o fures.

Han arribat pràcticament 700 animals a les instal·lacions de la carretera de Caldes. I n’han tornat a trobar una casa on viure 522. El 75,5% dels nouvinguts han aconseguit una llar. “Els que entren i són joves o petits es donen fàcilment en adopció”, afirma Claudia Matheja. O els que s’han perdut. Tal com entren, troben família.

Els que ho tenen històricament més difícil són els de raça potencialment perillosa. Però enguany no han arribat pràcticament GPP al refugi. “Cada cop hi entren menys”, afirma Matheja. En concret, s’han adoptat 383 animals –146 gossos (-27% respecte al 2022) i 232 gats (+4%)– i 138 animals més han tornat a casa després de perdre’s i arribar a la protectora.

Per estimular l’adopció dels animals més grans, s’ha impulsat l’acollida geriàtrica: a partir dels deu anys, molta gent els acull a casa perquè passin els seus últims dies al caliu d’una família. Però l’animal és de la protectora. Qui els vol adoptar, també pot fer-ho a cost zero. “Si un animal té més de deu anys, l’adopció és gratuïta”.

Els que aviat troben família són els cadells. Especialment els gats, que aquest any han estat molt més demandats que els gossos. “Els gats cadells s’adopten molt fàcilment, fins i tot més que l’any passat. Però també tenim superàvit de gats adults que són molt bons, d’entre un i tres anys”, afegeix la responsable del refugi.

Les colònies de gats

L’arribada de més gats a les instal·lacions any rere any no és fortuïta. Segons Matheja, hi ha una infinitat de voluntaris treballant a colònies de gats de la ciutat i hi estan molt a sobre. Han entrat una mitjana de 41 gats al mes. “La societat està molt pendent, moltes ventrades abans morien, ara ens avisen més”, exposa. Només a l’agost hi van entrar 63. Considera que l’Ajuntament ha de fer un nou esforç per a esterilitzar més les colònies que tenen ubicades.

Segons els darrers registres municipals, a Sabadell consten unes 115 colònies. “S’ha observat una subdivisió d’algunes de les colònies que ja estaven comptabilitzades”, apunten fonts municipals. Set de cada deu estan esterilitzats.

Sabadell té contractada una empresa per fer la captura, esterilització, xipatge, desparasitació i solta dels gats. El contracte està vigent fins a desembre de 2024 i permet actuar sobre uns cent gats anuals. Des de la protectora, però, sostenen que la reproducció de gatets és molt ràpida: es reprodueixen entre dos i tres cops l’any. “En un any, poden néixer uns vint gatets per animal. Per això s’ha de tenir molt controlat”.

Una llei “necessària”

Al refugi han hagut de lidiar amb tota mena d’històries. Han rescatat gossos que viuen lligats a la intempèrie d’un hort. I que s’alimenten amb un crostó de pa durant tota una setmana. O la Policia Municipal, que ha arrabassat gossos de les mans dels seus propietaris per maltractament.

“La llei de benestar animal era molt necessària, tot i que recull el més bàsic”, exposa Matheja. Prohibeix la venta d’animals per part de particulars i fomenta l’adopció, “necessari per a controlar les ventrades”. També contempla que cal mantenir els animals en situacions dignes. “És un bon punt de partida”, diu.