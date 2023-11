Còmoda victòria de l’Astralpool CN Sabadell davant l’Steaua

Còmode triomf per a seguir amb vida. L’Astralpool CN Sabadell ha guanyat de forma solvent a l’Steaua Bucarest (13-6) a la Finetwork Aquàtics a la cinquena jornada de la LEN Champions. Els de Quim Colet, d’aquesta manera, sumen el seu tercer triomf a la màxima competició continental i dependran d’ells mateixos per a accedir a la segona fase de la Champions en el darrer matx de la fase de grups davant el Novi Beograd del proper 6 de desembre a Can Llong.

En un inici de partit imprecís, l’Astralpool ha començat a encaminar l’enfrontament passat l’equador del primer període. Kosta Averka ha obert el marcador i Alberto Barroso ha aprofitat una superioritat per a duplicar. La precipitació i mala elecció de llançaments ha condicionat molt als romanesos que han vist com Averka posava el tercer per a tancar el primer parcial amb un clar 3-0. El segon quart ha continuat amb el mateix guió. Els sabadellencs s’han escapat amb els gols de Fynn Schutze, de penal, i Barroso i els visitants han aconseguit inaugurar el seu compte a través d’Andrei Neamtu per a deixar el 5 a 1 al descans.

Intent de reacció visitant

Ha buscat la reacció l’Steaua amb el canvi de porteria i ha trobat un baló d’oxigen en el seu capità, Andrei Fulea. Malgrat que Averka ha obert el parcial, Fulea ha anotat el seu primer gol. La reacció de l’Astralpool, però, ha estat molt bona. Stefan Vidovic ha retornat l’avantatge abans que Fran Valera fallés un penal i, a la jugada posterior, es revengés amb un gran llançament sense angle. No s’ha donat per vençut el mateix Fulea que ha escurçat la distància amb dos gols més fins al 8-4.

L’embranzida romanesa ha quedat frenada en sec a l’inici del darrer període. Kosta Averka, amb el seu quart gol; Fran Valera i Alberto Barroso han tornat a obrir una distància significativa per a sentenciar l’enfrontament. Ja al tram final, Joan Bota i Andrei Fulea, per a l’Steaua i Fynn Schutze i Guus Van Ijperen, per a l’Astralpool han tancat el marcador fins al 13 a 6 definitiu.

/Lluís Franco