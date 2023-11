Vint mesos de presó per a la conductora de l’atropellament mortal del 2016 a Sabadell

L’Audiència de Barcelona ha condemnat a vint mesos de presó una conductora que va atropellar mortalment un home i va deixar-ne un altre ferit sense aturar-se a socórrer-los, en uns fets que van tenir lloc el 4 de novembre del 2016 a Sant Pau de Riu-sec, a Sabadell. El primer, conductor del vehicle, va morir a l’acte i el segon, un operari, va patir lesions que li van comportar la impossibilitat de tornar a treballar. En concret els magistrats condemnen la dona a vuit mesos de presó per un delicte d’homicidi per imprudència greu, a vuit mesos més per un delicte de lesions per imprudència greu i a quatre mesos i quinze dies de presó per un delicte d’omissió del deure de socors. La dona no té antecedents i no haurà d’ingressar a cap centre penitenciari.

Al cotxe que conduïa la condemnada hi viatjaven dues dones més, que també estaven acusades del delicte d’omissió de socors. Finalment, però, l’Audiència les ha absolt.

Fa set anys dels fets

Els fets provats indiquen que la nit del 4 de novembre del 2016 la conductora, que aleshores tenia 22 anys, celebrava l’aniversari al seu domicili de Sabadell amb unes amigues. Cap a dos quarts de dues de la matinada ella i dues amigues van anar a Barcelona amb el seu cotxe, i cap a dos quarts de cinc van tornar cap a Sabadell.

A les cinc de la matinada la dona conduïa pel passeig Sant Pau de Riu-sec, una via de dos carrils per sentit. El carril dret estava ocupat per un camió grua amb un cotxe pujat a la plataforma, i al costat del camió hi havia l’operari de la grua i el conductor del cotxe avariat.

El text relata que quan passaven vuit minuts de les cinc de la matinada el cotxe de la condemnada va impactar amb el conductor, que va anar a parar a sobre de la plataforma del camió i va patir un traumatisme cranioencefàlic que li van causar la mort immediata. El cotxe també va impactar amb l’operari, que va sortir projectat a diversos metres de distància.

Aquest segon afectat va patir un traumatisme cranioencefàlic greu i diverses contusions i esquinços a diferents parts del cos. Li han quedat seqüeles que van comportar que el juliol del 2018 se’l declarés en situació d’incapacitat permanent absoluta pel Ministeri de Treball.

En el moment dels impactes el cotxe circulava a entre 50 i 60 quilòmetres per hora, en una via en plena recta amb bona il·luminació que garantia una visibilitat d’uns 550 metres.

La conductora es va presentar a comissaria hores després

Segons la sentència, “l’estat de somnolència derivat del cansament acumulat i la decisió de no aturar la marxa del vehicle, van ser les causes principals que la conductora no s’adonés o ho fes tard de la presència de l’home i l’atropellés”.

També indica que la conductora es va adonar que hi podia haver víctimes, però “va continuar circulant sense fer res per socórrer-les ni alertar els serveis d’emergència perquè els auxiliessin”.

L’endemà a les tres de la tarda la dona es va presentar a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Sabadell i va reconèixer que era la conductora del vehicle causant de l’accident de la matinada.

A banda de les indemnitzacions de les assegurances i de les del patrimoni propi als familiars de la víctima mortal i a l’altra víctima, la dona va mostrar la conformitat per participar en el programa de justícia restaurativa iniciat per l’àrea de Reparació i atenció a la Víctima de la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil de la Generalitat.

El judici oral va tenir lloc a finals d’octubre d’aquest any amb jurat popular.