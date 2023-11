Luand actua divendres a la CavaUrpí de Sabadell

El pop enèrgic, sensible i romàntic dels Luand desembarcarà aquest divendres a les 21h a la sala íntima de la CavaUrpí. El grup sabadellenc hi presentarà cançons del seu darrer disc, Sol Ixent (Crea Music). És un àlbum de pop-rock amb un caràcter lluminós i vitalista.

Luand proposa un viatge emocional a través del pop per l’amor i l’esperança amb cançons com Amb tu, Papallona o La relativa victòria d’una batalla inesperada. I en el terreny de la balada, hi ha Et veig a tu. El grup està format per Gerard Canet, Roger Blanes, Jordi Torras i Carlos Castella.

Units per l’amistat, el grup va nèixer en un garatge e la ciutat i ha acabat tocant a la Sala Apolo II, la Sala Bikini, Luz de Gas, el Festival de Pedralbes, el Cerdanya Music Festival, el White Summer o el Clotilde Festival.