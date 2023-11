Llegeix les notícies més destacades de les últimes hores a Sabadell

Aquest dijous toca posar la lupa en el terreny polític. Després de l’arribada novament de Pedro Sánchez al poder en l’àmbit estatal, toca assenyalar els deures pendents amb Sabadell.

Ball de noms i cares noves al Govern de l’Estat, però els mateixos deures: el tercer Consell de Ministres de Pedro Sánchez té feina acumulada a Sabadell i al Vallès. Tant l’Ajuntament com representants dels partits de l’acord (PSC, En Comú Podem, ERC i Junts) coincideixen a recuperar velles demandes amb l’esperança que, aquesta vegada sí, tinguin resposta. Inversions que tenen a veure amb l’habitatge públic, el patrimoni i, sobretot, les infraestructures. Trens i carreteres, al top 10.

288 animals viuen a recer dels patis de la Lliga Protectora de Sabadell. Són 149 gossos –la majoria d’ells ja adults o races potencialment perilloses (GPP)– i 135 gats que encara esperen trobar una família. No tots viuen al refugi: 37 es troben sota una llar, en acollida temporal. Però els que queden a les instal·lacions s’enfronten cada dia a les inclemències climàtiques. “Arribem als 5ºC durant les nits. A l’estiu, s’arriben a assolir els 40ºC”, exposa Claudia Matheja, responsable del refugi.

Deu mesos després d’anunciar-se l’inici de les obres per a la rehabilitació de les passarel·les de Cal Grau i Molí d’en Fontanet, dimarts s’han reobert de forma oficial, en una presentació que ha comptat amb el director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes; l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés; el tinent d’alcaldessa i regidor de Transició Ecològica, Eloi Cortés, i el tinent d’alcaldessa de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat, Lluís Matas.

L’Audiència de Barcelona ha condemnat a vint mesos de presó una conductora que va atropellar mortalment un home i va deixar-ne un altre ferit sense aturar-se a socórrer-los, en uns fets que van tenir lloc el 4 de novembre del 2016 a Sant Pau de Riu-sec, a Sabadell. El primer, conductor del vehicle, va morir a l’acte i el segon, un operari, va patir lesions que li van comportar la impossibilitat de tornar a treballar.

Els joves d’entre 18 i 30 anys tenen l’oportunitat de comprar un abonament a l’Embassa’t per als dies 17 i 18 de maig del 2024 per només 20 euros. L’oferta limitada és possible perquè el festival s’ha adherit a la campanya de la Generalitat Cultura Jove, que promou descomptes molt atractius per a teatre, música, dansa i circ a esdeveniments de tota Catalunya.