Sabadell-Madrid: el top 10 dels deures pendents de l’Estat amb la ciutat

Ball de noms i cares noves al Govern de l’Estat, però els mateixos deures: el tercer Consell de Ministres de Pedro Sánchez té feina acumulada a Sabadell i al Vallès. Tant l’Ajuntament com representants dels partits de l’acord (PSC, En Comú Podem, ERC i Junts) coincideixen a recuperar velles demandes amb l’esperança que, aquesta vegada sí, tinguin resposta. Inversions que tenen a veure amb l’habitatge públic, el patrimoni i, sobretot, les infraestructures. Trens i carreteres, al top 10.

Carreteres eternament promeses

1. El Quart Cinturó (B-40)

El Quart Cinturó, l’autovia que unirà el Baix Llobregat nord amb el Vallès, i l’A-2 amb la C-16 i la C-58, entrarà en funcionament aquest desembre. Raquel Sánchez va anunciar la data i ara serà un altre ministre de Transports, Óscar Puente, qui inaugurarà la carretera. Després de més d’una dècada d’obres i més de 250 milions d’euros invertits, Sabadell i gran part del Vallès tindran una connexió més ràpida amb la Catalunya central, Lleida i Madrid. Queden els retocs d’última hora, i tallar la cinta.

2. La ronda Nord

La B-40 no s’ha ni obert al públic i ja es parla de la següent gran obra: la ronda Nord de Sabadell i Terrassa, una carretera que connectarà les dues ciutats, des del Quart Cinturó, passant per la ronda Oest de Sabadell fins a la carretera de Castellar.

ERC i el PSC van pactar la construcció de la ronda a canvi de donar el “sí” als pressupostos catalans, però les diferències entre els governs de l’Estat i de la Generalitat han impedit que avanci. Óscar Puente haurà de seure amb la consellera de Territori, Ester Capella, per tancar un conveni entre les dues parts. Sense un document que estableixi el traçat, els diners i la gestió de la infraestructura, l’obra no tirarà endavant.

“La ronda Nord és una infraestructura cabdal per al Vallès i per a Sabadell. És l’única alternativa que tenim per poder pacificar la Gran Via”, afirma l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que recorda que la ronda servirà per “obrir” la ciutat al Baix Llobregat a través de Terrassa. El Govern defensa una via “del segle XXI”, totalment soterrada per sota del parc agrari i el barri de Can Deu. Vegeu la proposta de traçat de l’Ajuntament.

Rodalies, un maldecap diari

3. Els retards de l’R4

L’acord entre el PSOE i ERC preveu el traspàs de Rodalies al Govern de la Generalitat, que operarà les línies R1, R2 Sud i R3. En una primera fase, la línia R4 –que connecta el Vallès i el Baix Llobregat amb Barcelona– continuarà en mans de l’Estat perquè circulen trens de mercaderies per les mateixes vies. De moment: s’han de negociar quins seran els propers passos de la transferència, indiquen des del Departament de Territori.

Estigui en mans de qui estigui, la línia R4 no és només la més utilitzada de totes, també és la que té més incidències acumulades: hi ha hagut incidències un de cada tres dies (32%) en l’última dècada. El 2022, hi va haver problemes pràcticament la meitat dels dies (44%), segons les dades d’Adif. La inversió de l’Estat al sistema de Rodalies va caure amb la crisi financera per sota dels 200 milions d’euros anuals a tot Catalunya. En els últims pressupostos estatals, els del 2023, la inversió ferroviària a Catalunya es va situar en 155,4 milions d’euros.

El traspàs de competències és un “horitzó d’esperança per a una mobilitat diària de qualitat”, segons afirma el diputat al Parlament i exalcalde de Sabadell, Juli Fernàndez, que ha format part de l’equip negociador d’ERC. “Serà una millora a la vida dels catalans”.

4. Estació de Can Llong

Una de les demandes més repetides de l’Ajuntament a l’Estat és l’estació de Can Llong. La nova parada, situada a tocar de la plaça de Lisboa, es va preveure l’any 2009, en època Zapatero, i encara s’ha d’elaborar un projecte, adjudicar i executar les obres, fet que complica la inauguració compromesa per al 2025.

La nova parada tindria uns 15.000 viatgers diaris de mitjana, per sobre de les parades de Sabadell Sud i del Centre, segons un estudi encarregat per l’Ajuntament a la consultora TRN Táryet. Per atraure el màxim d’usuaris i facilitar la intermodalitat, el Govern municipal vol que l’estació tingui un aparcament, un Park&Ride i carrils bici a la vora.

“Hem aconseguit que Can Llong estigui a l’agenda del Govern de l’Estat. Ara falta assignar els diners i fixar un calendari”, apunta l’alcaldessa Farrés. L’estació també és una prioritat per a En Comú Podem. El seu portaveu a Sabadell i diputat al Congrés fins fa uns mesos, Joan Mena, assegura que estarà “molt pendent” de la seva posada en marxa. Fonts de Junts per Sabadell insisteixen en la necessitat de l’estació per al barri.

5. Soterrament de Montcada

El soterrament del tren a Montcada i Reixac s’ha eternitzat. Les obres per enterrar quatre quilòmetres de via es van adjudicar el setembre passat, després de diversos retards. Les actuacions encara no han començat i, segons les previsions, s’allargaran set anys. L’obra serà executada per l’UTE integrada per Comsa, FCC i Ferrovial, amb un pressupost de 540 milions d’euros.

El projecte previst a Montcada és la inversió més gran a Rodalies del segle, juntament amb la connexió entre Barcelona i la terminal 2 de l’Aeroport, en un estat avançat d’execució. El nou ministre de Transports, Óscar Puente, s’haurà d’encarregar de fer seguiment d’una actuació complexa, perquè travessa una ciutat densament poblada. Amb tota seguretat, serà el repte més gran del ministeri des de l’arribada de l’AVE a Barcelona –amb sots inclosos– en temps de la ministra Magdalena Álvarez.

6. Intercanviador R8-S2

Els governs de l’Estat i de la Generalitat han pactat la construcció de dos nous intercanviadors ferroviaris a Sant Cugat. Un dels quals serà la nova estació de Volpelleres, que permetrà fer l’intercanvi entre les línies S2 d’FGC (Sabadell-Barcelona) amb la línia R8 de Rodalies (Martorell-Granollers). D’aquesta manera, es podrà anar des de Sabadell al Vallès Oriental i al Baix Llobregat en tren fent un sol transbord.

Hi ha acord. L’estiu passat, el govern de Sánchez es va comprometre a transferir 20 milions d’euros a l’executiu català per construir aquesta nova parada i la d’Hospital General (S1-R8). Tot i que el pacte està avançat, encara queda camí per recórrer: la firma d’un conveni Estat-Generalitat, l’estudi tècnic d’Adif, la transferència de l’Estat, que la Generalitat redacti el projecte i executi les obres.

7. Tren Sabadell-Granollers

Una llarga reivindicació dels dos Vallesos és connectar-se en tren sense passar per Barcelona. El vell projecte de la línia orbital ferroviària –el Quart Cinturó en format tren– inclou una connexió entre Sabadell i Granollers. Per aconseguir-ho s’hauria de construir una nova via a Barberà del Vallès i Ripollet que serveixi per unir l’R4 i l’R8 de Rodalies.

Fa tot just unes setmanes, el govern de l’Estat va licitar l’estudi informatiu, que podria trigar més de dos anys. El nou ministre de Transports, Óscar Puente, s’haurà d’encarregar dels pròxims passos d’una infraestructura que està verda. La unió ferroviària entre els dos Vallesos s’ha promès des de fa dècades i és una “infraestructura prioritària” per a Territori, segons apunten fonts del departament, i que també exigeix Sabadell En Comú Podem.

Encara en clau de transports, el portaveu de Junts, Lluís Matas, demana la millora dels accessos ferroviaris del Port per “millorar la competitivitat de les empreses sabadellenques i vallesanes”.

Patrimoni històric

8. La Caserna (i Correus?)

L’antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell, a la Gran Via, està pendent d’un procés judicial entre l’Estat i l’Ajuntament. Ambdues institucions en reclamen la titularitat. El govern espanyol ha demanat esperar la decisió dels tribunals, mentre que l’executiu local i el Parc Taulí ja han elaborat un pla per situar allà les consultes externes de l’hospital sabadellenc. La clau per acabar amb aquest litigi històric està en mans del ministre d’Interior, Fernando Grande-Marlaska, que continua al càrrec.

Tant Junts com Sabadell en Comú Podem reclamen la Caserna i tornen a exigir el traspàs de l’oficina de Correus de la Via Massagué, que està abandonada i en un estat degradat.

Habitatge: pisos socials i lloguer assequible

9. Els topalls al lloguer

Els topalls al lloguer previstos a la Llei d’habitatge, una de les grans promeses del segon govern Sánchez, encara no estan en vigor. La norma preveu limitar els preus a més de 140 municipis catalans, entre els quals figura Sabadell i la majoria de les poblacions del Vallès Occidental, com Sant Cugat, Terrassa, Castellar del Vallès i Matadepera.

El Govern de la Generalitat insisteix a aplicar els topalls a les anomenades zones tensionades, que va definir fa tres mesos, però el Ministeri de Transports argumenta que no s’ha enviat tota la documentació per establir l’àmbit de limitació i l’índex de preus del lloguer.

10. Ajuts per a habitatge públics

La fins ara ministra de Transports, Raquel Sánchez, era també la màxima responsable d’Habitatge. Fa un any, va signar un conveni amb la Generalitat i l’Arc Metropolità el 2022 per destinar cinc milions d’euros per ajudar a construir 1.500 habitatges públics a les ciutats de la segona corona de Barcelona. A Sabadell li pertoquen 1,2 milions d’euros.

Ara, Pedro Sánchez ha recuperat el Ministeri d’Habitatge amb Isabel Rodríguez al capdavant –el ministeri només va existir entre 2004 i 2010, als governs Zapatero–. Així, ara serà Rodríguez qui s’haurà d’encarregar de complir amb la transferència compromesa a Sabadell i altres grans ajuntaments catalans.