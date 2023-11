Sabadell commemora el Dia Europeu de les persones sense llar

El sensellarisme és una realitat que sovint queda invisibilitzada en les societats actuals. Per això, en el marc del Dia Europeu de les persones sense llar, que se celebra aquest divendres, Sabadell omple l’agenda per posar sobre la taula la necessitat d’abordar aquesta problemàtica, que afecta al voltant de dos centenars de persones a la ciutat.

Entitats i associacions de Sabadell treballen per evitar que les persones es vegin abocades a viure al carrer amb programes com Sabadell Sostre, d’Actuavallès, que dona accés a un habitatge a persones en situació de vulnerabilitat. Dels usuaris que en formen part, el 73% van deixar de dormir a la intempèrie, segons apunten des de l’entitat, que fa dos anys va atendre 116 persones.

Actes a Sabadell

En aquest context, la Taula de Sensellarisme de Sabadell, de la mà d’Actuavallès, Càritas, Ningú Sense Sostre, Fabrik i altres organitzacions promouen un seguit d’actes que ompliran durant la tarda la plaça del Mercat Central de Sabadell. No hi faltaran la xocolata, el te àrab, les activitats infantils i altres propostes. Entre elles, hi haurà també una exposició impulsada per Actuavallès i una taula rodona sobre la història de vida de les persones sense llar.

Una enquesta publicada recentment d’Arrels Fundació apuntava que el 84% dels catalans considera el sensellarisme com un problema greu i prioritari a resoldre. Un dia marcat en vermell al calendari com el d’aquest divendres posa en evidència que la situació continua sent molt present als nostres carrers.