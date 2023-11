El Sabadell d’Óscar Cano s’estrena a Terol amb l’únic objectiu de trencar la seva dinàmica

En el primer partit d’aquesta 14a jornada, el Sabadell, en l’estrena de l’era Óscar Cano a la banqueta, buscarà trencar aquest dissabte (16 h) la seva desastrosa dinàmica -7 derrotes consecutives- davant un rival directe com el CD Teruel, també amb 7 punts, que encara no coneix la victòria i tampoc ha celebrat cap gol al seu estadi de la Pinilla. Com els arlequinats, estrena entrenador en la figura de Raúl Jardiel, que ha substituït a Víctor Bravo, destituït aquesta mateixa setmana.

Després d’una setmana de canvis, presentacions i bones intencions, ara arriba l’hora de la veritat sobre el terreny de joc. Amb quatre sessions d’entrenament, Óscar Cano ha intentat inculcar els conceptes bàsics del seu diccionari per afrontar una batalla crucial davant un rival directe com és ara mateix el CD Teruel. Es podrien resumir en intensitat i màxima concentració per evitar els desajustos defensius que han costat tan car en moltes jornades. El tècnic granadí vol tenir un impacte emocional en la plantilla i tallar la sagnia de gols encaixats, allò de “tenir el rival lluny de la nostra porteria”.

Com afrontarà el Sabadell tàcticament el partit? “Segons els jugadors que estan al camp s’aplica una manera o una altra”, explicava el mateix Óscar Cano aquesta setmana. Tampoc li preocupa massa que el Teruel estreni tècnic. “A vegades els entrenadors estem malament del cap dient que ara no sabrem quin serà el plantejament del rival… Veient l’alineació ja es pot saber. Al final, els jugadors són els mateixos. Després poden venir matisos, posicions, però els noms i característiques els coneixem tots”.

El Teruel vol guanyar el primer partit i el Sabadell trencar una ratxa nefasta de 7 derrotes consecutives. “Nosaltres intentarem allargar la seva mala ratxa. Penso que el Teruel fa coses bé i no mereix la seva posició. Amb pocs recursos és un equip que encaixa poc i té criteri”, avisa.

L’última baixa ha estat Ricard Pujol, amb una lesió del múscul pectini de la cama esquerra. Tampoc s’ha recuperat Marcos Baselga. En canvi, Alberto Sánchez i Toni Herrero, que arrossegaven molèsties, van viatjar. El primer onze d’Óscar Cano és una incògnita. Comença una nova era.

Teruel: també amb revulsiu a la banqueta

El retorn a la tercera categoria estatal està essent dur pel CD Teruel. Aquesta setmana va destituir el tècnic de l’ascens, Víctor Bravo, i contra el Sabadell s’estrenarà Raúl Jardiel, ex del Brea i Ebro amb l’objectiu de sumar el primer triomf. Cal destacar la presència de fins a tres exarlequinats: Aitor Pascual -heroi a Marbella-, Toni Gabarre i Facu Garcia. A la Pinilla ha sumat tres punts, fruit dels empats a zero davant R. Sociedad B, Arenteiro i Fuenlabrada. Ha perdut contra Gimnàstic (0-1), Ponferradina (0-2) i Celta Fortuna (0-2).

Empat i derrota fins ara a la Pinilla. Arribarà la victòria a la tercera visita? El Sabadell de Lluís Carreras va esgarrapar un patit empat (1-1) en la temporada de l’ascens (10/11) amb un gol de Fito Miranda. El segon antecedent va arribar en plena caiguda lliure del conjunt arlequinat dirigit per Kiko Ramírez (18/19) amb derrota per 2-0. Com a curiositat, el porter va ser Romans Carrillo per una estranya lesió de Roberto. El partit serà dirigit pel jove col·legiat de 23 anys, Alejandro Morilla Turrión, del Comitè navarrès.