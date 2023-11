HBO estrena ‘Les vides de Fèlix’, del documentalista sabadellenc Colomer

El sabadellenc Fèlix Colomer ocupa la portada d’HBO. La sèrie que ha creat i dirigit el documentalista sabadellenc sobre la seva vida, Les vides de Fèlix, acaba d’estrenar-se íntegrament a la plataforma, en català i es castellà.

Colomer reconstrueix a través de set capítols diferents etapes de la seva vida: l’arbitratge de futbol, els escacs, la música trap, el porno, l’activisme i l’amor, per exemple. Durant el capítol, reflexiona sobre els aprenentatges de cadascun dels mons dels quals ha format i es planteja si mereix la pena que el seu fill repeteixi totes aquestes vides que ha viscut. “La sèrie ‘Les vides del Fèlix’ és un regal al meu fill, Riu, per explicar-li qui és el seu pare”, diu en una entrevista amb l’ACN.

Tots els capítols, explica, van més enllà del tema aparentment principal: “El porno tracta sobre els complexes; el trap, sobre la cerca de l’èxit fàcil; els escacs parla de saber guanyar i perdre i l’arbitratge, sobre dir o no mentides”. Colomer creu que totes aquestes aficions, de les quals n’ha format part, tenen en comú que les ha acabat deixant, però l’única que segueix des dels 10 anys és el món audiovisual, del cinema i del documental. Hi apareixen tota mena de personatges estrambòtics: l’home amb el penis més gros del món, Lildami, un policia de Sabadell amb qui va anar a judici o àrbitres professionals.

Colomer explica que la idea inicial de la sèrie documental era fer una proposta “divertida sense drames” i diferent a les coses que havia fet fins aquell moment que eren més documentals socials “de plorera i mocador”. Ara volia fer “una gran tonteria, una gran pallassada, que és com soc jo més en el meu dia a dia”. Tot i això, al final hi ha moments de tot a la sèrie, confessa, amb escenes molt dramàtiques i emotives però amb aquest to de comèdia.

Confessa que la sèrie s’ha convertit per a ell en “una forma de teràpia i de tornar a punts que no tenia tancats” de la seva vida i a ferides que encara tenia obertes. Assegura que no s’imaginava que la sèrie servís per tot això. “La idea inicial no era que fos tan personal, sinó seguir a ‘friquis’ en situacions surrealistes, però al final hi he implicat la família i els amics”.

Així, a ‘Les vides del Fèlix’ es combinen els records i la memòria del seu creador, que queden plasmades en imatges d’arxiu de la seva infantesa i joventut, amb les trobades amb persones actuals que formen part d’aquests mons de l’arbitratge o dels escacs. I tot, amb l’objectiu d’erigir-se com una carta dedicada al seu fill: “Tinc clar que el Riu és el més important de la meva vida i la sèrie funciona com un regal al Riu per explicar-li qui és el seu pare i plantejar-me si m’agradaria que ell repetís aquestes vides”.

HBO Max

Estrenada al festival Serielizados Fest de Barcelona, ‘Les vides del Fèlix’ està rodada en català i castellà, i aquest divendres s’ha estrenat a HBO Max, que a més ja compta amb una col·lecció titulada ‘En Català’. “És un honor per mi que les dues úniques sèries en català d’HBO són les dues meves”, destaca.

‘Les vides del Fèlix’ és la segona producció en la qual participa Colomer que s’estrena a HBO Max. El director català va dirigir l’any 2021 la sèrie documental ‘Vitals. Una història humana’, on relata els moments intensos que es van viure a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell a través del seguiment de malalts de coronavirus i de sanitaris durant varies setmanes de març a juny del 2020.