El 24 de novembre de 2022 es va presentar el nou Passeig als sabadellencs. Després d’onze mesos d’obres, sorolls i molèsties la reinauguració d’aquest eix central per la ciutat va tenir una gran rebuda. I és que cal recordar que l’actuació, amb un cost d’1,2 milió d’euros, va servir per col·locar 65 arbres-23 més dels que hi havia abans- construir noves zones enjardinades i elements singulars com un pòrtic de llum i aigua i dos conjunts de brolladors. És per això que, un any després, preguntem als sabadellencs què opinen de la reforma i el seu impacte.

“ El canvi ha estat a millor, ara l’entorn fa més patxoca i sembla que tornem a tenir un centre tot i que hauria preferit que les obres no duressin tants anys”- Josep Maria Gutiérrez

“Penso que haurien d’haver col·locat més arbres i orientar els bancs a l’ombra, tot i que ara que estan acabades per fi puc tornar a passejar pel centre amb tranquil·litat”- Conxita Esparza