El 24 de novembre de 2022 es va presentar el nou Passeig als sabadellencs. Després d’onze mesos d’obres, sorolls i molèsties la reinauguració d’aquest eix central per la ciutat va tenir una gran rebuda. I és que cal recordar que l’actuació, amb un cost d’1,2 M d’euros, va servir per col·locar 65 arbres-23 més dels que hi havia abans- construir noves zones enjardinades i elements singulars com un pòrtic de llum i aigua i dos conjunts de brolladors. És per això que, un any després, preguntem a Ajuntament, gremi de comerciants, comerços i usuaris què opinen de la reforma i el seu impacte.

Revifa el comerç

Un dels principals beneficiats de la reforma han estat els comerços. Després d’anys d’obres i privació d’espai ja fa un any que van “recuperar el Passeig”. “Hi havia certa insatisfacció amb l’antic Passeig després de 20 anys d’obres. Amb el canvi hem passat d’un espai trist i gris a un de més ample, més verd i més agradable per a tothom”, assegura Jordi Obradors, Gerent de Sabadell Comerç Centre.

Pel que fa als comerços de l’entorn, la valoració és força similar. Parlant amb alguns d’ells les primeres impressions són clares “el canvi era necessari”. És el cas de Loteria Arlequinada on la reforma es veu amb bons ulls: “Ara està molt més maco i dona gust passejar. Hi ha més espai, més verd i això ha ajudat a dinamitzar molt més el comerç de tota la zona”.

Amb una barreja de satisfacció i propostes de millora també trobem Figuerola i Tabacs Costa. Els primers consideren que “ara l’espai està més net, més maco que amb les obres i fa que la gent passegi més i s’interessi pels comerços”. Tot i això, tenen un petit dubte: “El que no sabem és si tornaran a funcionar les fonts, que per culpa de la sequera no es poden utilitzar”.

Els segons es mostren alleujats pel fi de les obres: “Visualment, és un gran canvi, abans teníem tanques que ho tapaven tot i ens molestaven moltíssim i ara hi ha més espai i més verd, cosa que ho fa maco”. En el seu cas també tenen un comentari pel que fa a les fonts: “El que sí que canviaríem són les fonts perquè no tenen cap ús, nosaltres les taparíem i aprofitaríem l’espai per fer activitats”.

Recollint les opinions hi trobem l’Ajuntament. Des del consistori la tinenta d’alcaldessa Mar Molina valora els canvis com a “molt positius”, perquè a parer seu s’ha aconseguit que “el Passeig sigui un espai central agradable, amb zones verdes i bancs per poder socialitzar”. També creu que “s’ha consolidat com a espai de trobada” i només lamenta la situació de les fonts, limitades per la sequera. “Ens agradaria poder tenir-les obertes per poder fomentar l’espai com un refugi climàtic, però la situació actual no ho permet”, assegura.

Impacte a la ciutat

És obvi que el canvi al Passeig ha estat profund. Fet que també ha generat un impacte en la imatge de Sabadell. Així ho veu Obradors qui considera que la reforma també ha representat un benefici per la ciutat: “Dona una millor imatge i s’ha aconseguit generar un pol amb una major qualitat d’estada i més versàtil, fet que ha tingut un impacte comercial positiu”.

Punt de vista compartit pel tinent d’alcaldessa Lluís Matas, qui centra la seva atenció l’impacte econòmic. En la seva opinió la reforma “està funcionant molt bé” i s’ha aconseguit que “doni gust venir a visitar-lo i passejar-hi”. Fet que, segons ell, “genera grans beneficis a l’activitat econòmica d’un dels principals eixos comercials de la ciutat”.

Projectes de futur

Agradi més o menys, el que sí que ha aconseguit la reforma és posar fi a dues dècades d’incertesa al Passeig. Un maldecap iniciat als anys 90 que va començar amb el trasllat del Mercat Central (1998-2004), les excavacions arqueològiques i les obres de perllongament dels FGC (2004-2017).

Ara s’obre una etapa de futur i de nous projectes. Els més imminents, i reclamats pel comerç, són la revitalització de la Via Massagué i posar en funcionament l’aparcament subterrani del passeig Manresa. De moment, però, el més immediat seran les obres a la Rambla que estan previstes l’agost del 2024.