FOTOS | Els Playmobil celebren 10 anys de fires a Sabadell

La 10a Fira del Clic ja ha arribat a la Fira Sabadell. Enguany s’han presentat 20 diorames de mida XXL amb temàtiques tan variades com l’època victoriana, els indis americans, l’Antic Egipte o mons fantàstics. Tot en un espai de 300 m2 ple de representacions i paradetes on comprar objectes del món Playmobil. Cada diorama s’ha protegit amb una vitrina, tot per assegurar-ne la preservació i evitar que ningú s’emporti res, a més a més també s’ha pogut trobar una breu explicació del que es representava.

La cita ha arribat al seu 10è aniversari i, per celebrar-ho ha afegit diverses novetats a l’exposició. Com a principal s’ha presentat un diorama a les fosques, una mena de maping traslladat al món del Playmobil. També un diorama fet amb Lego, els coneguts ‘rivals’ dels clics que aquest cop han participat com a petits convidats. Com cada any tampoc ha faltat el repte del Buscaclick, que consisteix a descobrir personatges amagats a les exposicions. Per aquesta edició també ha fet falta trobar clicks que portessin barretina.

En una exposició plena de detalls i milers de peces un dels diorames més destacats ha estat el de l’Antic Egipte. Aquest s’ha elaborat a arran de terra i ha deixat impressionat a tothom amb la gran piràmide.

L’exposició de Playmobil ha arrencat aquest dissabte i estarà disponible fins al diumenge. Els organitzadors esperen rebre entre 4.000 i 5.000 assistents.

Fotos David Chao