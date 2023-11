L’Astralpool esclafa al Mulhouse i es classifica virtualment per a la ‘Final Four’

L’Astralpool CN Sabadell ha aconseguit una espectacular golejada davant el Mulhouse (10-19) i es classifica virtualment per a la ‘Final Four’ de la LEN Champions femenina. Les de David Palma tornaran a estar entre les quatre millors d’Europa si no perden per més de 7 gols a la piscina de l’Alimos o si puntuen davant el Dunaujvaros a les dues jornades restants de la fase de grups. Una autèntica hecatombe molt poc probable i que permetrà a les sabadellenques competir pel seté títol continental.

I és que avui era el dia clau per a deixar el passi vist per a sentència. Les vigents campiones han sortit decidides a resoldre el partit ràpidament. Judith Forca ha obert el marcador i passat l’equador del primer període, el ritme golejador ha estat altíssim. Sabrina Van der Sloot ha duplicat i la resposta francesa ha arribat a través Louise Gillet, amb dos gols. Abans i després de les anotacions de Gillet, ha respost l’Astralpool. Maica Garcia, Forca, Maartje Keuning i Alejandra Aznar – que ha arribat des dels Estats Units per reforçar l’equip- han obert escletxa fins al 3 a 6 del primer parcial.

Contundent parcial

Al segon, el ritme ha estat més baix, com era esperable, però les sabadellenques ho han aprofitat per a continuar escapant-se al marcador. Dos gols de Bea Ortiz i una nova anotació de Van der Sloot han deixat el decantat 4 a 9 al descans. Amb el canvi de porteria, Paula Leitón, Keuning, Van der Sloot i Bea han continuat la festa golejadora amb un espectacular parcial. Ha buscat la reacció el Mulhouse i l’ha trobat al tram final del tercer quart. Amb un 4-0 als darrers tres minuts, les franceses han escurçat el marcador fins al 9-13.

Només ha estat un miratge i la maquinària sabadellenca s’ha encarregat d’acabar amb les esperances gal·les ràpidament. Amb un darrer període escandalós, dos nous gols de Van der Sloot, un més de Judith Forca, Maica Garcia i Alejandra Aznar i l’estrena en el partit d’Irene Casado han tancat el partit fins al contundent 10-19 final. Cop sobre la taula de l’Astralpool que deixa gairebé tancada la seva presència un any més a la ‘Final Four’. La classificació definitiva, però, haurà d’esperar fins al març, després de les competicions internacionals dels propers mesos.