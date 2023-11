El Sabadell trenca la dinàmica negativa amb un punt per l’esperança (2-2)

D’una nova desfeta a salvar els mobles. El debut d’Óscar Cano ha trencat la dinàmica negativa de 7 derrotes consecutives sumant un punt gairebé ‘in-extremis’ a Pinilla. El Sabadell ha igualat a la segona part, amb gols d’Antonio Moyano i Toni Herrero, el decebedor 2-0 de la primera en un nou episodi de descontrol defensiu de dos minuts. Un empat per l’esperança i per continuar vius encara que al tècnic granadí li espera molta feina.

Óscar Cano ha sortit amb línia de quatre. De fet, un 4-2-3-1 com a dibuix tàctic, amb Sander i Fran Callejón exercint en el doble pivot i el trident Moyano-Cristian Herrera-Nando Garcia donant suport a Manel Martínez. La premissa fonamental del tècnic gallec era la seguretat defensiva, la porteria a zero, i a partir d’aquí sorprendre en alguna contra o pilotada llarga.

Durant gairebé mitja hora, el Sabadell ha tingut el partit controlat, sense passar angúnies, però també s’ha mostrat totalment inoperant en atac. Només una centrada de Toni Herrero a la qual no han arribat ni Moyano ni Cristian Herrera. La defensa local no ha fet concessions, amb l’exarlequinat Aitor Pascual en el lateral dret. Havia donat un parell d’ensurts el Teruel a pilota aturada i a la tercera, ha arribat el que mai havia vist encara aquesta temporada l’afició local: un gol.

De nou s’ha repetit la història: desajust defensiu en un córner i rematada de cap del central Isma Sierra al fons de la xarxa després de tocar en un pal. No s’ha acabat aquí el desconcert arlequinat i només dos minuts més tard, Borja Martínez ha deixat assegut David Astals i el seu xut s’ha colat per sota les cames d’Ortolá. L’afició del Teruel s’havia de fregar els ulls: en sis partits, zero gols i en dos minuts, ja n’havia celebrat dos. El Sabadell ho havia fet possible. S’ensumava una nova desfeta.

Setge arlequinat amb premi

Fins al descans, no ha reaccionat l’equip d’Óscar Cano, qui no ha parat de donar ànims als seus jugadors. No volia que desconnectessin tan aviat. La reacció, com a mínim d’actitud i orgull s’ha produït a la represa. També perquè el Teruel ha fet un pas enrere. Ha entrat Carrión per Sander per buscar més profunditat per banda esquerra i precisament, una centrada seva ha propiciat el gol de l’esperança: Antonio Moyano s’ha beneficiat d’un rebuig per engaltar un bon xut creuat a la xarxa. El primer del partit entre pals, tot sigui dit.

El 2-1 ha generat nerviosisme a les files locals i entre l’afició. El Sabadell tenia temps per intentar salvar els mobles, però li ha costat trobar espais davant un rival cada vegada més tancat. Marc Domènech ha estat el segon canvi per buscar més dinamisme. El setge arlequinat s’ha accentuat en el tram final i ha trobat el premi amb el gol de Toni Herrero, amb un potent xut des de la frontal de l’àrea que ha sorprès el porter Taliby. La recompensa a la insistència del Sabadell. Almenys l’equip ha tret l’orgull i ha pogut trencar la desastrosa dinàmica negativa de 7 derrotes consecutives. Un punt per l’esperança, però Óscar Cano tindrà molta feina.

FITXA TÈCNICA

Teruel: Taliby; Aitor Pascual, Sierra, Cabetas, Hualde, Borja Romero (Aparicio, m. 67), Ahn (Buenacasa, m. 67), Fran Tena, Dani Villa, Nacho Castillo i Borja Martínez.

Sabadell: Ortolá; Astals, Pau Resta, Amelibia, Toni Herrero, Sander (Carrión, m. 55), Moyano, Fran Callejón, Manel (Vladys, m. 92), Cristian Herrera i Nando Garcia.

Àrbitre: Alejandro Morilla Turrión (Comitè navarrès). Grogues: Ismael Sierra, Cabetas, Fran Tena; Nando Garcia;

Gols: 1-0, minut 29: Sierra; 2-0, Borja Martínez; 2-1, minut 61: Antonio Moyano; 2-2 minut 86: Toni Herrero.

Incidències: 1.200 espectadors a la Pinilla, amb la presència d’una cinquantena de seguidors arlequinats.

FOTOS: LLUÍS FRANCO