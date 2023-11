Óscar Cano: “La manera de trencar la mala dinàmica és el més positiu, però cal millorar moltíssim”

En la seva estrena a la banqueta arlequinada, Óscar Cano ha viscut sensacions contraposades. Li ha agradat la reacció de l’equip en una situació molt adversa i també ha reconegut que cal millorar molts aspectes encara, sobretot en l’aspecte defensiu.

RESULTAT MÉS LÒGIC: “Considero que l’empat resumeix bé el que ha estat el partit. Ells han estat millors en la primera part amb un tram de 15 minuts en què no hem existit i això ens ha condicionat moltíssim, fins al punt d’encaixar dos gols i rebre córners i arribades a l’àrea. Però hem millorat en els últims minuts i a la segona el Sabadell ha sigut molt superior. Així com les sensacions de la primera part auguraven els gols del Teruel, a la represa ha estat a l’inrevés a favor nostre”.

REACCIÓ DAVANT UN 2-0: “Era important trencar aquesta ala ratxa i el més positiu ha estat la manera d’aconseguir-ho. L’equip necessita creure-hi que es pot mantenir en el partit i que un cop no ens pot eliminar. Em quedo amb la lluita, actitud i la forma de puntuar, sobretot pensant d’on venia l’equip en les últimes jornades. A partir d’ara, hem de continuar creixent i llimar els aspectes que m’han agradat menys”.

CANVI TÀCTIC: “Hem canviat a tres centrals i ens hem trobat més còmodes. És una realitat. Astals ha tingut més presència en camp contrari i l’entrada de Carrión també ha donat més profunditat per banda esquerra. Quan es diu allò de ‘perdidos al rio‘, no penses gaire i notes que cal anar cap a dalt… També Manel s’ha vist més a prop dels companys i quan això passa, ell és un davanter que pot donar-nos moltíssim. El canvi emocional ha estat important en la reacció i també la modificació tàctica”.

REFORÇ ANÍMIC: “Moltes vegades mires la classificació i penses que només és un punt, però els tècnics i els jugadors no tenim la sensació que només ha sigut un punt. Hem tallat aquesta dinàmica tan negativa i cal remar moltíssim en qualsevol categoria igualar un desavantatge de dos gols. Hem cregut, hem insistit i hem trobat el premi. Segurament, en partits anteriors també el Sabadell haurà merescut puntuar i ha passat aquí. Espero que sigui la plataforma que ens impulsi a ser competitius i de mica en mica sortir de la zona baixa”.

MILLORES A FER: “Hem de jugar molt més junts, tant a l’hora d’atacar com de defensar. Tenim molta gent jove i en aquesta categoria hi ha jugadors que es fan molt grans en els duels individuals i de contacte dins de l’àrea. Tenim un perfil de jugador que li falta créixer i agafar experiència en aquest aspecte i defensivament, cal dissimular aquestes carències en els duels i amb pilota també cal millorar moltíssim. Encara em falta conèixer més tota la plantilla i valorar les necessitats”.

NOMÉS TRES CANVIS: “La dinàmica de la segona part era bona i no calia modificar gaires coses. Cinc canvis és una possibilitat, no una obligació. Al final, ha sortit Vladys per intentar trobar algun espai després del 2-2″.

ARENTEIRO TAMBÉ A FORA: “La pressió ho gestiono bé. Encara tens el nerviosisme d’abans dels partits… A mi m’agradaria jugar a la Nova Creu Alta, amb el suport de la nostra gent, però el calendari està així i ara toca tornar a jugar a fora. Distància amb la permanència? Veurem com acaba la jornada, pot estar més lluny o més a prop… Ara mateix no em preocupa massa la classificació; em preocupa més les sensacions, continuar puntuant i això serà una cursa de fons, no en tinc cap dubte”.